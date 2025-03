Urgente, mejorar políticas educativas para evitar fuga de cerebros

En redes sociales se utiliza a manera de broma una frase creada con fines mercadológicos, pero que refleja una realidad que está ocurriendo con el desarrollo de científicos en México: hay talento, solo falta apoyarlo; sobre todo en las áreas de las tecnologías de la información y robótica, industrias en las que la fuga de cerebros por falta de espacios donde desarrollar su perfil, tanto en el sector público como privado, cada vez es mayor, señaló Efraín Castillo Muñiz, investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) en Guadalajara.

“Ahora se tienen que hacer las políticas para que ellos encuentren los espacios adecuados, y no sólo universidades porque ahorita luego las universidades tienen programas de repatriación, pero se deben hacer políticas para crear empresas en México de alta tecnología donde estas personas puedan venir y aportar todo ese talento, a desarrollar patentes, a desarrollar productos y que esos productos satisfagan el mercado nacional y que generen empleos, verlos como generadores de tecnologías y exportadores”, expuso Castillo Muñiz.

La desatención del sistema educativo en el país es parte de este problema de fuga de cerebros, pues quienes han desarrollado habilidad en el campo científico ha sido más por su empuje que por las políticas educativas, un ejemplo es que en Jalisco de las más de 13 escuelas de educación básica con las que se cuenta, ni siquiera el 10 por ciento de ellas se les ha integrado un programa de robótica, debido a que no existe personal capacitado.

“No existe aún un plan de estudio en el que se diga que tienen que llevar esto (robótica y programación como enseñanza) lo primero es reforma los planes de estudio para que la tecnología esté integrada en las aulas”, indicó.

“La capacitación de profesores, realmente los que más obstáculos ponemos somos los grandes porque no crecimos con esa idea, a un profesor, es normal y le da miedo decir al chico lo voy a poner y yo no me siento tan capaz, entonces el reto que creo más grande es capacitación de profesores, que en una escuela normal o que la misma Secretaría de Educación ya esté ofreciendo estas capacitaciones, sí se hace pero para muy poquitas personas, se tiene que ir incrementando”, dijo el investigador.

Señaló que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha invertido en becas para desarrollo de investigaciones y de profesionales, pero se requiere de mayores esfuerzos para evitar que una vez que salen del país, retornen para aplicar los conocimientos y los lleven más allá de las aulas, es decir, que se genere industria propia y no mano obra intelectual para los corporativos y transnacionales.

Preparan RoboRAVE

Efraín Castillo es también director de una escuela de robótica en Jalisco, Nética, que ha concursado en diversas competencias internacionales como RoboCup y RoboRAVE, en las que se han obtenido primeros y segundos lugares, desde hace siete años ininterrumpidos, lo que ha traído como consecuencia es que se vea a México con respeto en estas áreas, pues los niños y jóvenes han presentado niveles de competitividad similares o mayores, que representantes de países potencia como Estados Unidos, China, Francia, Alemania o India.

“En las competencias donde hemos llevado chicos en nueve países en los últimos siete años, hemos llevado entre 80 y 100 chicos, y ellos no se ven menos, van y compiten a los alemanes, franceses o japoneses, se saben igual de competentes”, agregó.

RoboRAVE es una competencia mundial de robótica y programación para niños y jóvenes, apoyada por instituciones educativas que se unen para crear espacios para el desarrollo de talentos, en el caso de México son Nética y el Tec de Monterrey, quienes asumen el compromiso de organizar el torneo en el que se gana el boleto para acudir a la competencia internacional, este año se llevará a cabo el 15 y 16 de noviembre; se espera la participación de más de 250 talentos de todo el país para ser uno de los ocho que acudirá a Estados Unidos y Japón en la edición 2020.