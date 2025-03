"Un día ya no quise despertar más"; realidad del suicidio

En 1994 se creó en Jalisco el Centro de Intervención en Crisis (CIC). Sin embargo en estos 25 años, los casos de suicidio en Jalisco se incrementaron casi 500%. En 1994 la cifra fue de 100 casos y para 2018 se registraron 589 decesos, informó Francisco Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.

El aumento de casos es preocupante, sin embargo, se observa que no existe un modelo de atención ni un protocolo para atender los intentos suicidas.

Gutiérrez Rodríguez dijo que hace 25 años los suicidios se presentaban más en el grupo de edad entre 40 y 50 años y hoy 52% de los casos son de jóvenes entre 15 y 24 años. Además, poco a poco crecen las incidencias entre mujeres.

“En el caso de la proporción hombre-mujer, todavía el suicido consumado alcanza 80% en relación a 20% que son mujeres. Se vienen incrementando los casos de suicidio en mujeres, pero todavía la proporción más grande es de varones, pero la mujer empieza a tener estresores que antes no tenía, como es la incorporación a la vida productiva, el acoso, el hostigamiento, que muchas veces las lleva a tener una conducta autodestructiva”, argumentó el especialista.

El psicólogo dijo que se requiere establecer un modelo de prevención del suicidio adecuado, ya que actualmente no hay una canalización adecuada de las personas que presentan ideas suicidas y subrayó que dos terceras partes de los suicidas lo había intentado antes.

El académico señaló que en el número de emergencias 911 no hay un protocolo para derivar los casos y en las unidades de urgencias de los servicios médicos municipales no reciben gente alcoholizada, pese a que ese es un factor de riesgo para el suicidio.

Gutiérrez Rodríguez señaló que cuando una persona está pasando por una crisis suicida es importante mantener la calma, buscar que reciba primeros auxilios psicológicos, fomentar la verbalización, no discutir con ella, no regañarla, ni mostrar alarma, no prometerle algo que no se pueda cumplir, establecer entre la familia y los amigos una red de apoyo social e invitarla para que busque ayuda.

Otro factor importante a atender es el acoso escolar. Isabel Valadez Figueroa, profesora-investigadora del Departamento de Salud Pública del CUCS, dijo que se minimiza la violencia escolar.

“Una de las actitudes que hemos evidenciado es la normalización y la minimización del acto de la violencia dentro de la escuela. El decir de los muchachos: ‘así nos llevamos’, el decir ‘esto puede pasar’. Hay estudios que muestran que la violencia desparece conforme crece el individuo y eso no es cierto. No es cierto, se hace más sutil, se hace más compleja y se hace más elaborada”, manifestó.

Crearán gabinetes de atención para estudiantes en la UdeG

El rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, anticipó que en breve presentarán un modelo de atención en preparatorias y centros universitarios de Gabinetes de Atención Integral.

“Justo frenamos esa idea de llenar de abogados y de visitadores los centros universitarios, para replantear una idea que es un Gabinete de Atención Integral, que es el que estamos construyendo y que vamos a presentar muy pronto, en el siguiente presupuesto será considerada un área de atención en cada uno de los planteles de la Universidad; eso es lo que estamos trabajando”, dijo.

En el CUCS existen las Clínicas de Atención a la Salud Mental que proporcionan atención especializada. Mayores informes al teléfono 1958-5200, extensiones 33945, 33946 y 33947.

El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.