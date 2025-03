“La 4T ha dado una amarga sorpresa a los académicos”: Soledad Loaeza

El miércoles pasado, El Colegio de México otorgó el nombramiento de profesora-investigadora emérita a Soledad Loaeza por su amplia trayectoria dentro de la institución, de la que fue alumna y de la que ha sido académica desde hace más de cuatro décadas.

A lo largo de estos años, ha disfrutado de una experiencia rica y satisfactoria dentro de la institución, señala en entrevista. “He hecho lo que me gusta: leer, escribir y enseñar. Ingresar al Colmex ha sido una fortuna”.

Ha aprendido de personas sugerentes y generosas del conocimiento, profesores y estudiantes, que desde el Centro de Estudios Internacionales han permitido desarrollar su línea de investigación en análisis de la política en México y Europa de los siglos XIX y XX. “Tenemos muchas lecciones que aprender de los europeos, incluso más que de los norteamericanos”.

El Colegio de México, de la mano de sus fundadores y profesores distinguidos, añade, ha sentado las bases de un modelo educativo en ciencias sociales que ha sido retomado por otras instituciones. Es una joya de la academia, dice, que debe mantenerse y renovarse a la vez, puesto que “es uno de los logros de la educación publica mexicana, por lo que deben reconocerse sus aportaciones y virtudes”. No obstante, no es el escenario actual para el gobierno y las instituciones académicas y científicas, añade. “Al contrario, hay una tensión y falta de apoyo, cuando era algo que nos ha distinguido en América Latina”.

CONTROL. La politóloga refiere que actualmente el apoyo a la ciencia y la cultura no ha sido un punto a favor de la Cuarta Transformación. “Este periodo ha sido de gran sorpresa en el medio académico, ante la política y actitudes del nuevo gobierno con las instituciones de educación y el conocimiento. Enfrentamos una especie de política de ‘guillotinaje’ de presupuestos y de enormes perturbaciones en instituciones, algunas de las cuales se encuentran en riesgo. No entiendo esa política ni a la directora de Conacyt al decretar que había instituciones que no necesitaban recursos”.

Soledad Loaeza menciona que esta política en el sector, que busca el control tanto del conocimiento como de la investigación, no tiene antecedentes, “anteriormente pudo ser autoritario, pero esto no existía”. Agrega que la política de concentrar todos los recursos y decisiones en su persona generará problemas en el corto plazo, lo cual es una muestra de arbitrariedad.

“Nos preocupa además la indiferencia del Presidente ante las instituciones, dice que tiene interés pero en su comportamiento no lo parece. La Cuarta Transformación, hasta ahora, ha generado una sorpresa amarga para muchos de nosotros, sobre todo porque sus acciones provienen de un gobierno que se dice de izquierda”.

PERCEPCIÓN PRESIDENCIAL. A lo largo de su carrera, menciona la académica, nunca se le había dictado cómo hacer su trabajo, ni tampoco había sido demeritado, dice en alusión a los comentarios del Presidente sobre la comunidad científica y académica del país. “Es injusto decir que estamos encerrados en nuestros cubículos y laboratorios y no sabemos la realidad del país. Por otra parte, debería de decirnos con base en qué se toman desiciones actuales en su gobierno, porque dice que desconfía de especialistas y su conocimiento; en cambio no se pueden tomar bajo intuición”.

Soledad Loaeza puntualiza que espera que el resto del sexenio haya un cambio en este discurso y política. “Esperamos una reconsideración y que el Presidente se sensibilice y se acerque a conocer nuestro trabajo, que reconozca la importancia de la investigación y la educación, así como del peligro que significa hacerles recortes a rajatabla y sin un análisis cuidadoso. Ojalá sea así con él y sus colaboradores cercanos”.