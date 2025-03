Admiten que falta promover mayor identidad de estudiantes hacia la UdeG

Durante las Jornadas de Reflexión por los 25 años de la Red Universitaria, el jurista, notario público y presidente del Consejo Social de la UdeG, Adalberto Ortega Solís, sus dos hijas: Cecilia y Patricia, y su nieto, Marco Varela Ortega, todos formados como abogados en la UdeG, relataron anécdotas y aprendizajes obtenidos en las aulas y realizaron propuestas para que la Red Universitaria de Jalisco se mantenga como la mejor opción para estudiar una carrera en la entidad.

Adalberto Ortega, abogado en la generación 1954-1959, explicó que se necesita que en la carrera de derecho, el plan de estudios forme a los alumnos en especialidades. Además, habló del cambio cultural que se ha gestado en 25 años y más tiempo atrás en la Universidad, ya que cuando él estudió solo tuvo dos compañeras mujeres y hoy 53% de los alumnos de la carrera, son del género femenino.

“Hay otra cosa que es muy especial, que creo que aquí sí debe insistir la Universidad y en el caso de Derecho es fundamental. Es la especialidad. Ya no podemos ser todistas. Ya no somos todistas los abogados. No se puede. No es cierto, me dijo alguien. No nos han enseñado clases de mercadotecnia en la Facultad y es muy necesario”, explicó.

Una coincidencia que expresaron los expositores es que hace falta generar mayor identidad y sentido de pertenencia de los alumnos hacia su universidad y mejorar los horarios para compactarlos en un solo turno y facilitar que se pueda estudiar y trabajar al mismo tiempo, como sí sucedía cuando estudiaron la carrera las hermanas Cecilia y Patricia Ortega Híjar.

Marco Varela Ortega, la tercera generación de abogados de la familia, estudia el noveno semestre y señaló que muchos de sus compañeros, ya no aman a la UdeG, como la ama su abuelo.

“Yo le diría a todos los jóvenes que están aquí que se sientan orgullosos de pertenecer a la UdeG, porque nosotros somos el futuro para mantener a la Universidad entre las mejores que hay en el país y que siempre se sientan orgullosos, porque si no luchamos por esto, otras universidades nos van a pasar. Hay que estar firmes y siempre orgullosos de pertenecer a esta casa de estudios”, manifestó.

El moderador del conversatorio fue el ex rector de la UdeG, Trinidad Padilla López, quien es el director de la Biblioteca Pública del Estado “Juan José Arreola”, quien recordó como a principios de los años 90, previo a la conformación de la Red Universitaria, 90% de la matrícula cursaba carreras en cuatro dependencias de cuatro municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, cuando hoy se tiene presencia en 109 de los 125 municipios de Jalisco.

lla López, quien es el director de la Biblioteca Pública del Estado, quien recordó como a principios de los años 90, previo a la conformación de la Red Universitaria, 90% de la matrícula cursaba carreras en cuatro dependencias de cuatro municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, cuando hoy se tiene presencia en 109 de los 125 municipios de Jalisco.