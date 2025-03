Realizar búsquedas confiables

Que los estudiantes y docentes diseñen y ejecuten estrategias de búsqueda de información adecuada a sus necesidades académicas, es fundamental para estudiar e impartir clases en línea.

“Puede ser una búsqueda para trabajos académicos, para una investigación o una búsqueda de información para su vida personal, pero lo importante es que si sabemos cómo buscar, la información que encontremos va a ser más relevante”, explicó la maestra Lizben Fabiola Castillo Lazcano, jefa de la unidad de Biblioteca Virtual de UDGVirtual, quien impartió una videoconferencia a profesores de la Red Universitaria, como parte de las acciones que UDGVirtual realiza en apoyo a los académicos y alumnos que llevan a cabo sus actividades en la modalidad virtual durante el periodo de contingencia por el Covid-19.

En esta breve capacitación –que se realizó en vivo, pero que ahora está disponible para consulta permanente en http://www.udgvirtual.udg.mx/covid19/–, los participantes aprendieron a delimitar un tema de investigación, a conocer cómo funcionan los operadores para la búsqueda de información, identificar herramientas para la recuperación de información y finalmente a diseñar estrategias de búsqueda.

“Podemos usar por ejemplo, los operadores que son palabras que nos ayudan a hacer más acotadas o específicas nuestra búsqueda. Tenemos los operadores booleanos AND, OR, NOT Y XOR, y podemos usar vocabulario especializado para hacerla más concreta. A veces la cantidad de información no importa tanto, cuando lo que encontramos es lo que queremos”, comentó.

Castillo Lazcano, quien también coordina la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, recomendó el uso de la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara y de la Biblioteca Virtual de UDGVirtual, que ofrecen servicio de manera regular, durante la contingencia.

Ésta y otras videoconferencias, así como microcursos y videotutoriales para que estudiantes y profesores estudien e impartan sus clases en plataformas como Moodle y Classroom están disponibles en el micrositio que UDGVirtual diseñó para apoyar a la Red Universitaria durante este periodo de contingencia.