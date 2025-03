Una nueva oportunidad para reinventarnos como profesores

Hay un dicho que dice que “un profesor nunca deja de aprender”, y esto es verdad, ya que es necesario que cada maestro se esté actualizando de manera constante en los temas a impartir en sus clases, pero no basta solo con actualizar sus contenidos, es necesario también que tenga conocimiento de los diferentes estilos de aprendizaje que tienen los educandos y a esto se debe sumar el perfil generacional que tiene los alumnos.

El perfil generacional es de suma importancia ya que determina la manera que tiene de aprender esta nueva generación; y una de suscaracterísticas más fuerte es que están todo el tiempo conectados a Internet.

En días pasados, llegó el comunicado oficial de la Secretaria de Educación Pública en donde se dio la instrucción de suspenderlas clases presenciales debido a la situación de emergencia que provocó el COVID-19, esta situación extraordinaria desató una situación emergente para todas las personas que forman parte del sistema educativo, profesores, alumnos y personal directivo de las escuelas del País.

Esta situación, nos pone ante un gran reto a todas las personas involucradas en materia educativa, pero de manera especial a los profesores, ya que ahora se danlas clase en línea, pero ¿cómo dar clase en línea?

Si nunca lo habían hecho antes y de la noche a la mañana hay que aprender a dar la clase de manera virtual, esto genera dos reacciones, que algunos profesores vean esta situación como un inconveniente difícil de enfrentar yprefieran mejor esperar a que las clases puedan ser presenciales y por consiguiente suspender su actividad académica, o verlo como una oportunidad de crecimiento profesional.

En lo personal, prefiero verlo como una oportunidad de reinventarnos como profesores y aprender una nueva manera de impartir clase. Si tomamos en cuenta que nuestros alumnos están todo el tiempo conectados, esta nueva forma de dar clase es una manera de “habla su mismo idioma” y para ello tenemos varias herramientas para poder conectarnos, Facebook, whatsapp, plataformas educativas, hangouts, hangaouts meet, zoom, youtube, kahootentre muchas otras. Y basta con buscar un tutorial en Internet que te va llevando paso a paso para saber cómo puedes usar estas herramientas tecnológicaspara impartir las clases.

Los alumnos que tenemos actualmente en las aulas pertenecen a la generación centennial y nacieron, crecieron y viven en las redes sociales e Internet, para ellos es fácil llevar una clase en línea, mas no para todos los profesores ya que no siempre están familiarizados con la tecnología de la información y ahora ante esta contingencia es necesario entrar a marcha “forzada” llevando a cabo cursos autodidactas que se adecuen lo mejor posible a la clase y al estilo de dar la clase de cada profesor.

Pero este no es el único reto al que nos enfrentamos, el reto más grandes es lograr que todos los alumnos “estén con nosotros mentalmente” por lo que es necesario generar estrategia para poder logarlo, y desde mi particular punto de vista es el más difícil de logra por ello es necesario hacer la clase interactiva, esto es, dar por partes la clase y cada cierto tiempo hacer participar a los alumnos de manera dirigida, haciendo pregunta tales como “Luisa,¿qué opinas de lo que acabo de explicar? O bien, preguntas abiertas no dirigidas a algún alumno en particular:“¿quién me puede dar un ejemplo de lo que acabo de decir?

Esto nos indicará qué tanto los alumnos me están siguiendo en clase y qué tanto están entendiendo el contenido de la materia. Además, es importante dejar una actividad por cada clase impartida, para que de manera individual el profesor pueda corroborar el conocimiento del alumno en relación al tema expuesto. Esta actividad se puede subir a la plataforma o en su defecto mandar por correo al profesor.

El reto es entonces, usar la tecnología, pero no olvidar el aprendizaje del alumno, aunque esté a distancia.

La autora es académica de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara