Propone UdeG regreso a las aulas hasta septiembre para educación básica

Las clases presenciales de educación básica deberían de iniciar hasta el mes de septiembre y no en junio como está previsto, consideró el rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, con base en un modelo matemático que arroja la conclusión de que esta acción reduciría el riesgo de un millón de contagios y ayudaría a que otros sectores se reactiven económicamente.



“El sector educativo sugerimos que pueda frenarse para que podamos abrir la llave a sectores económicos, nosotros corramos con el sacrificio, todos los problemas que vamos a tener para evaluar, los problemas que estamos teniendo con nuestros maestros, alumnos, va a ser un gran problema que sigamos aislados, pero creo que hay que dejar paso para que la economía no se colapse”, dijo Villanueva Lomelí.



“Eso lo tenemos que hacer como jaliscienses, permitir que salga el que tenga que salir, como lo hemos hecho hasta hoy, manteniendo los servicios básicos que siempre dijimos, que se mueva el 30 por ciento que deba moverse, los demás hagamos el sacrificio, pero hay muchos que ya no pueden aguantar ese sacrificio”, añadió el rector general.



La misma UdeG pospuso el inicio de su semestre para educación Media Superior y Superior para el mes de septiembre, dos semanas más de lo previsto en su calendario aprobado por el Consejo General Universitario antes de la emergencia sanitaria COVID-19.



Este modelo de la UdeG de Representación Metropolitana de Contagio y Reacción, llamado Replica, utiliza datos del censo de población y económico y detalla cuáles negocios cierran y durante cuánto tiempo, y el porcentaje de personas que deben salir, está compuesto por ocho módulos que integran a 50 académicos y científicos.



Este modelo Replica será puesto a disposición del Gobierno de Jalisco y a su vez sea utilizado por la mesa técnica ampliada de reactivación económica.