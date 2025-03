La inmunidad pública a COVID-19 sería mayor a lo registrado: estudio

Muchas personas con COVID-19 leve o asintomático demuestran inmunidad mediada por células T al nuevo coronavirus, incluso si no han dado positivo en la prueba de anticuerpos, señala una investigación del Instituto Karolinska y del Hospital Universitario Karolinska (Suecia). De acuerdo con los investigadores, esto significa que la inmunidad pública es probablemente más alta de lo que sugieren las pruebas de anticuerpos.

La preimpresión del artículo “Robust T cell immunity in convalescent individuals with asymptomatic or mild COVID-19”, disponible en bioRxiv, señala que las células T de memoria específicas de SARS-CoV-2 probablemente serán críticas para la protección inmune a largo plazo contra COVID-19.

Los investigadores mapearon sistemáticamente la respuesta funcional y fenotípica de las respuestas de células T específicas de SARS-CoV-2 en una gran cohorte de individuos no expuestos, así como miembros de la familia expuestos e individuos con COVID-19 agudo o convaleciente.

El grupo de investigación realizó un análisis inmunológico de muestras de más de 200 personas, muchas de las cuales tenían síntomas leves o ningún síntoma de COVID-19. El estudio incluyó pacientes hospitalizados en el Hospital de la Universidad de Karolinska y otros pacientes y sus familiares asintomáticos expuestos que regresaron a Estocolmo después de sus vacaciones en los Alpes en marzo.

“Nuestros resultados indican que aproximadamente el doble de personas han desarrollado inmunidad de células T en comparación con aquellas en las que podemos detectar anticuerpos”, señala Marcus Buggert, académico del Instituto Karolinska y autor principal del artículo.

MENOS CASOS GRAVES. En un comunicado del instituto, Buggert recuerda la importancia de las células T son un tipo de células de los glóbulos blancos especializadas en en reconocer células infectadas por virus, por lo que son esenciales en el sistema inmune.

De acuerdo con los especialistas, los resultados del estudio refieren que la respuesta de las células T fue consistente con las mediciones tomadas después de la vacunación con vacunas aprobadas para otros virus. Los pacientes con COVID-19 grave a menudo desarrollaron una fuerte respuesta de células T y una respuesta de anticuerpos; en aquellos con síntomas más leves no siempre fue posible detectar una respuesta de anticuerpos, pero a pesar de esto, muchos todavía mostraron una respuesta marcada de células T.

“Es importante destacar que las células T específicas de SARS-CoV-2 fueron detectables en familiares e individuos con anticuerpos seronegativos con antecedentes de COVID-19 asintomático o leve. Nuestro conjunto de datos colectivos muestra que el SARS-CoV-2 provoca respuestas robustas de células T de memoria similares a las observadas en el contexto de vacunas exitosas, lo que sugiere que la exposición natural o la infección pueden prevenir episodios recurrentes de COVID-19 grave también en individuos seronegativos”, indica el estudio.

“Nuestros resultados indican que la inmunidad pública a COVID-19 es probablemente significativamente mayor de lo que han sugerido las pruebas de anticuerpos”, refiriere Hans-Gustaf Ljunggren, profesor del Centro de Medicina Infecciosa del Instituto Karolinska y coautor del estudio. “Si este es el caso, es, por supuesto, una muy buena noticia desde una perspectiva de salud pública”.

Los análisis de células T son más complicados de realizar que las pruebas de anticuerpos, por lo que sólo se pueden llevar a cabo en laboratorios especializados. “Ahora se deben realizar estudios más largos y más longitudinales en las células T y los anticuerpos para comprender qué tan duradera es la inmunidad y cómo se relacionan estos diferentes componentes de la inmunidad COVID-19”, apunta Marcus Buggert.

Los datos de los científicos han proporcionado un mapa funcional y fenotípico de la inmunidad de células T específicas de SARS-CoV-2 en todo su espectro: exposición, infección y enfermedad. Los resultados sugieren que “la exposición o infección natural podría prevenir episodios recurrentes de COVID-19 grave”.