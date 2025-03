“Conacyt se queda cada vez más aislado de la comunidad científica”

El cierre parcial del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y la renuncia de Julia Tagüeña a su coordinación debido a su inoperancia por la falta de financiamiento de Conacyt es sólo una muestra del centralismo que busca el actual gobierno, donde la autonomía no es aceptada, señala en entrevista José Franco, excoordinador del organismo y expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias.

“Se quiere tener una sola voz, una sola visión, un solo discurso y se no aceptan otros. Lo que estamos viendo es un desmantelamiento de todas las instancias que resultan incómodas y vendrán más próximamente”.

El investigador del Instituto de Astronomía añade que el peligro de este autoritarismo es la destrucción de de instituciones que tomó mucho construir. En el caso del sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI), agrega, costó mucho trabajo lograr su estructura, no obstante, desde hace años que su falta de financiamiento ha impedido su desarrollo. “El presupuesto ha sido bajo en los últimos años y ahora mucho más, con la promesa de que se iba a hacer más con menos se han desmantelando muchas de las iniciativas que se desarrollaban”.

A lo largo de casi dos décadas, recuerda, el FCCyT estableció comunicación entre los sectores académico, productivo y legislativo, puentes que se pierden con el centralismo actual. “Son malas señales, por lo que el futuro de la ciencia está en entredicho. No creo que las autoridades actuales de Conacyt se den cuenta de lo difícil que es construir, no saben construir absolutamente nada ni siquiera ventiladores, mucho menos instituciones”.

José Franco enfatiza que el deseo de tener una sola voz desde Conacyt es lesivo para el desarrollo de la ciencia, que requiere libertad y autonomía. “No se le puede poner camisa de fuerza política al desarrollo científico y cuando se le antepone una ideología las cosas salen mal”.

CONACYT HOSTIL E ILEGAL. Julia Tagüeña fue elegida por la mesa directiva del FCCyT para sustituir a Franco en el cargo honorífico. La ceremonia de toma de posesión, a principios del 2019, se llevó a cabo en las instalaciones de Conacyt, en lo que parecía la continuidad en la relación de ambas instituciones. Sin embargo, “Conacyt fue hostil con el Foro desde que llegó la nueva administración”, encabezada por Elena Álvarez-Buylla.

Por otra parte, agrega el científico, Conacyt se “brincó” la ley, en referencia al amparo que obtuvo el Foro ante la negativa de otorgarle financiamiento, como establece la ley vigente de ciencia y tecnología. “Esto es una falta grave a la institucionalidad y legislación”, dice Franco. “Llama la atención que la Secretaria de la Función Pública no diga nada al respecto, cuando que las acciones fuera de la ley son muy claras. El Foro ganó la demanda hace meses, aún así Conacyt se ha negado a asumir la responsabilidad, mostrando que lo que diga el Poder Judicial le tiene sin cuidado”.

Por otra parte, puntualiza, la información en ciencia y tecnología dentro del reciente informe presidencial, bajo los datos de Conacyt, tiene errores y falsedades. “Llama la atención que pasen mentiras a un informe presidencial”.

Franco recuerda que siempre ha habido diferencias, desde personales hasta institucionales, entre la comunidad científica, las autoridades federales y el Conacyt, no obstante, habían mecanismos y puentes para resolverlos. “Pero esta nueva administración no escucha, no tiene oídos ni empatía, así es imposible”.

Aunque el escenario futuro no augura nada bueno, la comunidad científica no se ha quedado cruzada de brazos, señala. Ha habido propuestas desde la sociedad civil y organizaciones como ProCienciaMx —que manifestó su inconformidad por la gestión de Conacyt que motivó la renuncia de Tagüeña—, y han elaborado iniciativas, por ejemplo, para la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología.

Tras destacar la labor de Tagüeña como comprometida y honesta, Franco agregó que no ve apoyo por parte de la comunidad científica a Conacyt en sus pretensiones centralistas, e incluso colaboradores invitados en un principio a conformarlo se han alejado decepcionados.

“Cada día, Conacyt está más aislado de la comunidad de CTI, es muy triste darnos cuenta de eso, pero es la realidad. Esperamos que en algún momento haya un cambio de rumbo, si no, la sociedad civil tendrá que re organizarse para generar sus propias iniciativas”.