El fin no justifica los medios; Conacyt, el FCCyT y la ilegalidad

Vivimos una crisis sin precedente. Suena a Perogrullo, pero es un hecho. A la pandemia y el aislamiento y la incertidumbre que conlleva, la angustia por nuestros seres queridos, por nosotros mismos, se añade la polarización que se vive en nuestro país. Pero debe haber algo más a qué aferrarnos que el encono, la descalificación y los epítetos.

Yo propongo, como muchos otros, el pensamiento racional y su fundamento en unos cuantos principios. Uno de ellos es el respeto a la legalidad; sin este andamos a la deriva, a merced de los abusos del poder y de la impunidad, y no es difícil que triunfe la perniciosa y destructiva idea de que el fin justifica los medios. Con esa idea se han cometido atrocidades sin cuento. Puede que haya leyes que no nos gusten y estamos en todo nuestro derecho de buscar cambiarlas… por vías legales. Eso, claro, si creemos que la democracia es, con todas sus imperfecciones, la mejor manera de vivir en sociedad.

Desde mi pequeño rincón, la divulgación de la ciencia con su afán de fomentar el pensamiento crítico y una cultura científica, veo con enorme tristeza que vamos hacia atrás, perdiendo mucho de lo ya ganado y enfrentando un futuro muy sombrío. Lejos de cumplirse las promesas que hiciera el Presidente de la República en materia de ciencia y tecnología, hoy tenemos en Conacyt unas autoridades que no escuchan a buena parte de la comunidad científica. Peor todavía, la atacan, la amenazan y la difaman. Y violan la ley.

En este espacio me han dicho más de una vez que la ley es lo de menos. Si Conacyt viola la ley en el caso del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), señalan que no importa porque no les gusta el Foro, porque consideran que no los representa. Criticar al Foro, cuestionar lo que ha hecho o dejado de hacer, es muy válido. Lo que no se vale es ignorar la ley. Lo que no se vale es que la titular de Conacyt diga que “al margen de la ley se generó una asociación civil; es una entidad con fines privados y ellos fueron los que torcieron de alguna manera la reglamentación, los lineamientos jurídicos de Conacyt para, a posteriori de haber formado esta asociación civil, justificar su formación. Es decir, hay una ilegalidad de origen de esta asociación civil”.

No, perdón, eso es decir que la ley es ilegal. “Torcieron de alguna manera”, no explica nada, no es prueba de nada. Lo que sí es una prueba es la ley misma (Ley de Ciencia y Tecnología) que da sustento a la existencia del Foro y la obligación de Conacyt de darle fondos. Lo que sí es una prueba es la resolución de un juez federal que obliga a Conacyt a entregar esos fondos, y que este organismo ha ignorado olímpicamente durante siete meses. Lo que sí es una prueba es que con estas acciones, la titular de Conacyt viola las secciones I, II, III y XXIV del artículo 8 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

“Nadie está por encima de la ley” dice con frecuencia el presidente. Bueno, es un hecho que la titular de Conacyt sí lo está. También es un hecho que la violación de la ley por parte de un servidor público es sumamente grave; esto es independiente de si a ustedes les gusta o no el Foro, les gusta o no lo que hace Conacyt. Porque otra cosa que no se vale es permitir, e incluso apoyar, la ilegalidad cuando coincide con lo que uno quisiera. No se vale si en verdad queremos un Estado de Derecho.

El fin no justifica los medios. Cuestión de principios.

*Escritora y divulgadora de ciencia, editora de la revista mensual ¿Cómo ves? de la UNAM y Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia “Alejandra Jaidar”