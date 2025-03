La OMS caza mitos para entrar a la "nueva normalidad" tras la pandemia

Cuando la pandemia de COVID-19 haya menguado cambiarán muchas conductas en espacios públicos, pero para construir una “nueva normalidad” la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha creado una página llamada Cazadores de mitos (Mythbusters) donde revisa y separa información verdadera y falsa sobre medidas efectivas de distanciamiento social, desinfección de superficies y tratamientos.

La OMS respalda el uso de radiación ultravioleta para desactivar el virus en superficies inertes, pero no para desinfectar manos. Aclara que los termómetros no ayudan a detectar el COVID-19, pero sí pueden ayudar a distinguir a personas con altas temperaturas en lugares de grandes concentraciones. Subraya que el consumo de bebidas alcohólicas no sirve para evitar la infección con el coronavirus SARS-CoV-2 y agrega que no se ha demostrado que sanitizar el calzado reduzca seriamente la velocidad de contagio o que usar mascarilla al hacer ejercicio o ejercitarse con temperaturas mayores a 25 grados evite enfermarse.

El 29 de junio, el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la nueva normalidad será que todos los países vivan con la COVID-19 durante meses.

“La cuestión crítica que todos los países enfrentarán en los siguientes meses es cómo vivir con este virus. Esta será la nueva normalidad”, dijo Tedros Adhanom y exhortó a todos los países a dar prioridad a cinco conjuntos de medidas para salvar vidas, incluyendo empoderar a las comunidades y a los individuos para protegerlos y a los demás, eliminar la transmisión del virus, salvar vidas con oxígeno y dexametasona, por ejemplo, acelerar la investigación sobre COVID-19 y fortalecer el liderazgo político y la solidaridad.

ALGUNOS MITOS. En total la OMS aborda 19 creencias que se han dispersado rápidamente en la sociedad en su página Mythbusters, entre las cuales están las siguientes:

1.- Las personas NO deben usar máscaras mientras hacen ejercicio: Las personas no deben usar máscaras al hacer ejercicio, ya que las máscaras pueden reducir la capacidad de respirar cómodamente. El sudor puede hacer que la máscara se moje más rápidamente, lo que dificulta la respiración y promueve el crecimiento de microorganismos. La medida preventiva importante durante el ejercicio es mantener la distancia física de al menos un metro de los demás.

2.- La probabilidad de que los zapatos propaguen COVID-19 es muy baja: La probabilidad de que COVID-19 se propague en los zapatos y infecte a los individuos es muy baja. Como medida de precaución, particularmente en hogares donde los bebés y los niños pequeños se arrastran o juegan en los pisos, considere dejar sus zapatos en la entrada de su hogar.

3.- Consumir bebidas alcohólicas no lo protege contra COVID-19 y puede ser peligroso: El uso nocivo del alcohol aumenta el riesgo de problemas de salud.

4.- Los escáneres térmicos no pueden detectar COVID-19: Los escáneres térmicos son eficaces para detectar a las personas que tienen fiebre (es decir, tienen una temperatura corporal superior a la normal). No pueden detectar personas infectadas con COVID-19.

5.- El virus COVID-19 NO PUEDE propagarse a través de las picaduras de mosquitos: Hasta la fecha no ha habido información ni evidencia que sugiera que el nuevo coronavirus podría ser transmitido por mosquitos. El nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente a través de gotas generadas cuando una persona infectada tose o estornuda, o a través de gotas de saliva o secreción de la nariz.

6.- Las redes móviles 5G no propagan COVID-19: Los virus no pueden viajar en ondas de radio/redes móviles. COVID-19 se está extendiendo en muchos países que no tienen redes móviles 5G. El coronavirus se transmite a través de gotas respiratorias cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.

7.- Las lámparas ultravioletas (UV) NO deben utilizarse para desinfectar las manos u otras áreas de la piel: La radiación UV puede causar irritación de la piel y dañar los ojos. Limpiar las manos con un masaje de manos a base de alcohol o lavarse las manos con agua y jabón son las formas más eficaces de eliminar el virus.

8.- Las vacunas contra la neumonía no protegen contra el virus COVID-19: Las vacunas contra la neumonía, como la vacuna antineumocócica y la vacuna Haemophilus influenza tipo B (Hib), no proporcionan protección contra el nuevo coronavirus. El virus es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna.

9.- Comer ajo no previene COVID-19. El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no hay evidencia del brote actual de que el consumo de ajo haya protegido a las personas del nuevo coronavirus.