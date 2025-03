¿Qué vacuna compraría México contra COVID-19 cuando estén disponibles?

¿Qué vacuna comprará México una vez que esté disponible? ¿Será la inglesa, la china, la estadunidense o la rusa? ¿Cómo lo hará y bajo qué condiciones? Obtener una vacuna contra COVID-19 no es sólo un tema de dinero y el proceso debería preocupar a las autoridades sanitarias del país, señala Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus.

Mientras el mundo entero se encuentra en una carrera por obtener una vacuna, incluyendo a mexicanos realizando aportaciones para ello, México parece no prever este escenario o, al menos, no lo ha hecho de forma pública, refiere el universitario en entrevista.

“Sobre las vacunas contra COVID-19 tengo una preocupación fuerte sobre cuál podría ser el futuro inmediato en México por la falta de capacidad y previsión, que ya son evidentes en todos los niveles de gobierno, específicamente el federal”.

Conseguir una vacuna no es tan fácil, enfatiza, puesto que no sólo se trata de comprar. “Es algo que se debe trabajar de manera muy anticipada, se tiene que negociar en el escenario internacional y prever cómo hacer para entrar en el momento en que ya hubiera disponibilidad para conseguir un número correcto de dosis”.

El académico del posgrado en epidemiología de la Facultad de Medicina, agrega que además se tienen que hacer preparativos una vez que se tenga para aprovecharla, una experiencia que dejó la epidemia de influenza de 2009. “En esa ocasión, al llegar al momento en que ya se contaba con la vacuna hubo una intervención a través de Naciones Unidas para que se ‘apartara’ una cantidad de vacunas a los países en desarrollo y de ingresos medios que la requirieran”.

No sólo sucedió con México, sino que en muchos países las vacunas no llegaron, “¿quién sabe a dónde se fueron?”. El académico apunta que esto no es sólo un problema nacional, pero se tiene que prever, suponiendo que México entrará a tiempo al reparto de vacunas cuando estén disponibles, añade.

También hay que anticiparse al impacto financiero que tendrá, que en México siempre es la gran limitante, apunta. “Las condiciones económicas nos hacen prever que a la hora de la hora México tendrá dificultades en este sentido”.

El universitario plantea un escenario hipotético: China abastecería a México de vacunas, a quien le prestará dinero para poderlas comprar. “Difícilmente los chinos dirán ‘ahí está el dinero y compren a quienes les den mayor calidad y menor precio’, sino que quizá dirán ‘se los presto, pero me compran a mí’”.

A diferencia de las reticencias que ha generado el anuncio de Rusia de ayer, para el científico los avances en China para obtener una vacuna efectiva son prometedores y posiblemente llevan la delantera en el mundo en términos de desarrollo. “Si nos dijeran que van a producir suficiente vacuna para nosotros con el dinero que nos van a prestar, estaría resuelta parte importante del problema”.

La segunda parte del problema y ahí no ve avance, agrega, es que México debe estar preparado para saber dónde almacenar la vacuna cuando se reciba, cómo se va a distribuir y hacia donde debe de llegar; ¿cómo se va a garantizar que salga de ahí y llegue al destinatario?

“VACUNACIÓN POR SUSTO”. Por otra parte, también hay que preparar a la población, dice Malaquías López, puesto que en este escenario no puede haber el lujo de un rechazo por los “antivacunas”, pero tampoco por las personas que sólo se vacunan cuando se “asustan” por la enfermedad, como ocurre en temporada de influenza y el pánico genera una vacunación desordenada que evita que llegue primariamente a las poblaciones más vulnerables. “La gente toma una postura distinta cuando ‘cree’ a cuando ‘sabe’, por lo cual se requiere información”.

En este sentido, apunta, no sirve el esquema de “vacunación por susto”, sino que se tiene que definir muy claramente a quiénes debe de llegar, en qué orden y qué resultados se esperan. “No se puede iniciar la vacunación de un día para otro, sino tener mucha previsión, planear muy bien y convencer e informar desde ahora a la población que debe vacunarse, iniciando por los grupos vulnerables”.

Todo es un proceso que requiere de mucha previsión, la cual quizá exista en las autoridades del país, sin embargo, no lo han demostrado, enfatiza. “Debe haber claridad en todo el país sobre la obtención y aplicación de la vacuna”.

CERRAZÓN FEDERAL. Ante la aparente inminencia de la obtención de una vacuna contra COVID-19 en alguno o varios grupos de investigación y farmacéuticas en el mundo, aceptar esta aparente falta de previsibilidad en nuestro país sería reflejo del manejo que ha tenido la emergencia sanitaria por parte de las autoridades federales.

Para López Cervantes, nunca es tarde para tener una discusión pública de lo que sucede y cómo se piensa manejar la emergencia hacia adelante, en el futuro del mediano y largo plazo en cuanto a las políticas de salud. Un viraje técnico por encima de la política es posible, así sucedió al menos en Reino Unido, a quien reciéntenme superamos en el tercer lugar de muertes por COVID-19 en todo el mundo.

“En México y Reino Unido se gestionó de manera similar la pandemia. Si se hace un análisis comparativo entre ambos países veríamos que vamos más o menos por el mismo camino, la idea de la mitigación fue la postura original, pero desde hace más de dos meses los ingleses abandonaron ese planteamiento para entrar en otra dinámica”.

El académico señala que puede haber posturas política diferentes, pero “no mala intención”, entre los académicos y científicos que en México tienen que decir algo sobre el manejo de la pandemia. “México, a diferencia de Reino Unido y con estas similitudes, es un lugar de espacios completamente cerrados, de oídos sordos a cualquier recomendación”.

No ha habido apertura hasta ahora, pero la cerrazón no puede continuar incluso sin escuchar lo que los expertos pueden decir sobre el tema de las vacunas, enfatiza, porque “pensar que la vacuna llegue y no se aplique es una catástrofe. Cuando esas condiciones han sucedido se deberían de tener una amplia apertura pública para la discusión y estar preparados para el futuro, pero en México no se ha escuchado nada”.

No se escuchó a los especialistas y académicos cuando recomendaron evitar la estrategia de mitigación o de que el sistema Centinela no serviría, enfatiza. Por otra parte, ya somos el tercer país con más muertes por COVID-19.

“Aunque hay una diferencia importante con las muertes registradas en EU y Brasil, ser el tercer país con mayor mortandad quiere decir que superamos a todos los demás países, sin importar el tamaño de su población —Vietnam tiene 100 millones o Japón 120 millones y no tienen tantas muertes—. En cambio, México tiene una evolución desfavorable y no hay posibilidad de incidir desde ningún ángulo sin ser etiquetado como ‘fifi’, conservador o enemigo de la política nacional. Eso se tiene que acabar y encontrar caminos de participación social que mejoren las condiciones para toda la población”.