Inicia Campamento POSiBLE UdeG

El día de ayer (lunes 17 de agosto) fue inaugurado el Campamento POSiBLE UdeG, en el que participan, de manera virtual, estudiantes emprendedores de diversos centros universitarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El Secretario Académico del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), doctor José María Nava, dijo que para este plantel, orientado al fomento del talento y la creación de ideas innovadoras, la vinculación y suma de fortalezas a través de POSiBLE representa el compromiso social de la Universidad y el impulso de una educación flexible, diversa e innovadora, acorde con las nuevas demandas de una sociedad cambiante.

“POSiBLE es el programa de emprendimiento más grande de Latinoamérica y, sin duda, ofrecerá a nuestra comunidad nuevas herramientas para los negocios, pero sobre todo la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas ante las nuevas realidades que hoy se nos presentan. POSiBLE es la oportunidad perfecta para fortalecer el ecosistema nacional de jóvenes emprendedores idealistas. De ellos dependerá, en gran medida, la reactivación económica y social de nuestro Estado y del país”, declaró.

Explicó que uno de los retos que enfrenta la educación superior es entender las causas y motivaciones que enfrentan los estudiantes en el mundo laboral y el emprendimiento, así como seguir influyendo en éste a través de la educación vanguardista e innovadora, que genere una visión longitudinal de los estudiantes, que les permita participar de los nuevos tiempos.

POSiBLE es impulsado por Fundación Televisa y Nacional Monte de Piedad y ofrece formación, herramientas, conocimientos y los contactos necesarios para emprender una idea de negocio de manera exitosa o mejorarla. En este 2020 inicia la colaboración con la Universidad de Guadalajara, a través del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento (LINE) del CUCEA, para inspirar, apoyar y conectar a los emprendedores universitarios.

A lo largo de cinco días, los 19 estudiantespertenecientes a los centros universitarios de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI),de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Costa Sur (CUSur), de Tonalá (CUTonalá), de Ciénega (CUCiénega) y del CUCEA, tendrán conferencias, mentorías grupales e individuales, talleres de marketing digital, ventas, finanzas, en temas legales y fiscales, y paneles de casos de éxito.

El director del LINE, maestro Samuel Cárdenas, dijo a los universitarios que vienen cuestiones nuevas, retos, y que ellos están preparándose para alcanzarlos, ya que son una generación que está dejando huella, que está siendo el gran diferenciador de la UdeG.

El Director de Educación de Fundación Televisa, maestro Alejandro Villanueva, expresó que no importa qué tan buena o innovadora sea su idea, lo más importante es que todos los días den un paso hacia adelante, que avancen, mejoren, ganen clientes, aliados, inviten a gente, reciban retroalimentación, ya que si eso no sucede, la mayoría de los casos están destinados a no arrancar o morir rápidamente.

“Recuerden que son ustedes la brújula moral de su organización; es algo solitario, sólo se comparte si tienes cofundadores, pero de ahí en fuera todas y todos colaboradores, proveedores, aliados, inversionistas y clientes van a estar pendientes de lo que tú haces, de cómo te comportas, y eso determinará en gran medida el rumbo y éxito de tu organización”, apuntó.

La Coordinadora General de POSiBLE, maestra Itzel Villa, dijo que los participantes tendrán diversas actividades durante la semana y presentarán sus proyectos el próximo viernes, último día de actividad del campamento.

“Van a tener una serie de talleres y pláticas donde van a poder reforzar ciertos componentes de sus proyectos como su modelo de negocios, su propuesta de valor, cómo organizar las finanzas y evaluar sus proyectos de emprendimiento”, informó.

Algunos proyectos participantes son: Tratamiento de aguas residuales UDG, Danadlasercut, Cadena de restaurantes orgánicos con su huerto, Exiclaje futuro verde, Creativo lab México, Hidroponia la Grana y Ecofortun.