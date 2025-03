Desarrollan molécula que retarda 15 años diálisis o trasplante de riñón

Una molécula que originalmente se estudiaba para ayudar a que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 desechen mayores cantidades de glucosa y sales a través de la orina, demostró ser altamente eficiente para proteger al riñón y retrasar hasta 15 años la falla renal severa que obliga a someter a los pacientes a diálisis o trasplante.

Este fármaco está relacionado con una molécula que se encuentra en la cáscara de la manzana, pero esa sustancia no se podía usar porque no era selectiva, es decir, que actuaba sobre diferentes partes del cuerpo y no sólo sobre el sistema cardiovascular y renal, como ahora se ha conseguido.

Científicamente se puede decir que la nueva molécula pertenece a una familia que se conoce como Inhibidores de SGLT2 (Co-transportadores2 de Sodio y Glucosa). Pero la verdadera noticia es que al usarla no sólo ayudó a transportar mejor las sales y azúcares dentro del cuerpo, sino que mejoró la función de los riñones, controló la inflamación en esos órganos que sirven para filtrar y ayudó a preservar mejor los vasos que tienen por dentro.

Los datos sobre la función de esa molécula, llamada Canagliflozina, fueron confirmados a través de un estudio clínico multinacional en el que participaron 4 mil pacientes de diferentes países, entre los que estuvo México. La información clínica y científica fue presentados a fines de 2019 ante la Sociedad Internacional de Nefrología y ayer fue compartida ante medios de comunicación mexicanos por el laboratorio Jannsen, el ex presidente de la Federación Mexicana de Diabetes, Héctor Sánchez Mijangos y el jefe del Servicio de Nefrología del Instituto Nacional de Nutrición, Ricardo Correa Rotter.

La difusión de los datos coincide con la autorización del gobierno de México, a través de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), para el uso de la nueva indicación de la molécula Canagliflozina para reducir el riesgo de enfermedad renal crónica en etapa terminal o empeoramiento de la función renal, en pacientes con diabetes tipo 2.

POSTERGAR EL DAÑO. El principio activo de la Canagliflozina retrasaría en promedio 15 años la llegada a diálisis o trasplante renal, que es una de las complicaciones más costosas de la diabetes que podría provocar discapacidad y muerte prematura.

En México se estima que al menos 12 millones de personas padecen esta enfermedad, por lo que el doctor Ricardo Correa, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición señaló que, de continuar esta cifra al alza, en 2025 el 15 por ciento de la población adulta desarrollará diabetes con una alta probabilidad de complicar su salud renal.

Actualmente el 44 por ciento de los pacientes con diabetes en nuestro país ha desarrollado enfermedad renal crónica, con alta incidencia a requerir de diálisis para atender esta afección.

“Los mexicanos tenemos una alta predisposición genética de diabetes, que se suma a problemas de salud pública como sobrepeso y obesidad ocasionados por la mala alimentación y un estilo de vida sedentario; cuando conjuntamos estos factores estamos frente a una verdadera bomba de tiempo que perjudica el gasto en salud a nivel nacional”, señaló.

Héctor Sánchez Mijangos, miembro del Colegio de Medicina Interna, de México, e investigador de la molécula Canagliflozina, destacó que actualmente uno de cada dos pacientes con diabetes tipo 2 tiene como complicación una enfermedad renal crónica, por lo que era urgente encontrar opciones de tratamiento eficaces para evitar llegar a este punto.

El estudio CREDENCE, en el que se apoyó Cofepris para emitir la autorización para nuevo uso, demostró una reducción del 30 por ciento en el riesgo de enfermedad renal terminal, así como empeoramiento de la función renal y la muerte por causa renal o por un evento cardiovascular. Sobre el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardiaca, se obtuvo una reducción del 39 por ciento.