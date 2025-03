No haber aplicado más pruebas será el “pecado original” de México en la pandemia

A seis meses de la pandemia por COVID-19, la respuesta de México y su gobierno han tenido más aciertos que errores, como la reconversión hospitalaria, coincidieron en videoconferencia especialistas miembros de la Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus de la UNAM, quienes, sin embargo, discrepan en algunos temas, como el de la aplicación de pruebas diagnósticas y el manejo de contención de la pandemia.

De acuerdo con Alejandro Macías (@doctormacias), la estrategia de mitigación —que consistió en la reconversión de un sistema hospitalario maltrecho y desabastecido— funcionó en la zona central del país. “El sistema no fue una maravilla, pero no colapsó”.

No obstante, en el manejo que se hizo de la contención, estrategia que requería de la amplia aplicación de pruebas diagnósticas, aislamiento y seguimiento de los contactos de los infectados, no se hizo al inicio de la emergencia sanitaria en nuestro país. “No se aprovechó bien el tiempo que tuvimos para prepararnos, se debieron hacer más pruebas, pero también detectar y aislar a los infectados y a sus contactos”, señaló Macías ayer en una videoconferencia convocada por la comisión universitaria y que se tornó en el debate de ideas en algunos puntos, como éste.

A pesar de los aciertos que las autoridades hayan tenido en el manejo de la emergencia, “ese será el pecado original de México en esta pandemia”, dijo el encargado de la conducción sanitaria en la epidemia de influenza de 2009 en México. “La pregunta es ¿en adelante sirve hacerlo? Sí, migrar a pruebas de menor sensibilidad, pero con más frecuencia, como la detección de antígenos”.

Por su parte, Ponce de León, quien encabeza la comisión, opinó que la aplicación masiva de pruebas habría ayudado poco en nuestro país, debido a que no se cuenta con una estructura para hacer las investigaciones de los infectados, su aislamiento y control efectivo posterior, así como el de sus contactos. “En el país no tenemos ese ejercito de personas con educación suficiente para armar el entramado; actualmente esa posibilidad podría ser para algunos estados, pero llevarlo a cabo en los primeros meses de la pandemia era muy difícil”.

Lourdes García García, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), coincidió con Ponce de León, y añadió que si bien la red de atención primaria en el sistema de salud ha podido encargarse del monitoreo de vacunaciones o atención de diabetes, entre otros, no se ha logrado integrar la atención entorno al paciente. “La falta de esta integración impidió hacer una detección oportuna, aislamiento, control y vigilancia de contactos”.

Los especialistas explicaron que este proceso sólo tiene utilidad al inicio o al final de la emergencia epidemiológica, por lo que ahora, en casos como la Ciudad de México, que adoptó la medida, se evaluará su funcionamiento.

“Coincidimos en que al inicio y al final de la pandemia las pruebas son de utilidad, pero no podemos decir que las pruebas no funcionan como si no existieran los casos de Corea del Sur, Vietnam, China… donde lo hicieron”, dijo Macías. “Pero tampoco es una excusa decir que somos ‘tan diferentes’ que no podemos hacerlo, algunas cosas deberían de cambiar”.

Los especialistas coincidieron en que las nuevas pruebas serán con base en la detección de antígenos, que no tendrían la misma sensibilidad que las de PCR, pero que son más rápidas y de menor costo. Rogelio Pérez Padilla, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), añadió incluso que se deberán implementar pruebas de influenza y hasta dengue en los próximos meses.

PÓNGASE EL CUBREBOCAS. Otro de los temas más relevantes a lo largo de estos seis meses sobre la pandemia COVID-19, y que entre la comunidad científica internacional hay ya un consenso, es el uso de cubrebocas/mascarilla. De acuerdo con Macías, las autoridades de salud del país fueron “tibias” para adaptar su respuesta ante la evidencia científica. A principios de año, se pensó que su utilidad era limitada para evitar contagios, pero la acumulación de evidencia en estudios indirectos en física de partículas, epidemiológicos y matemáticos, son suficientes para recomendar su utilización. “Me sigue superando que haya autoridades e incluso el Presidente sin mascarilla (…) hemos hecho cosas muy bien, otras regular y otras más que se pueden mejorar”, dijo el académico de la Universidad de Guanajuato.

El científico habló sobre el más reciente estudio del “cultivo” de SARS-CoV-2 en el aire, realizado por la Universidad de Florida. “No debemos de estarnos peleando ya por ponernos un cubrebocas, la evidencia es suficiente. Anhelamos lo que no podemos tener, como la vacuna, donde hasta el propio Presidente dijo que si funciona se la pondrá, yo le dijo ‘el cubrebocas funciona, póngaselo’”.

Entre sus intervenciones, Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS) y académico de la Faculta de Medicina, acotó que en los últimos seis meses, la polarización social ha sido alimentada por la gravedad de la epidemia, con críticas pobremente fundamentadas y donde no ha habido mensajes claros para la población con fundamento científico, lo que ha generado conflicto y extravío de las personas. “La respuesta se ha vuelto una arena de descalificaciones y una politización de la gestión, que es inevitable, desafortunadamente, pero el discurso debería ser técnico y no lo es”.

Se han registrado muchas muertes y los cálculos no son exactos, pero cada una duele en exceso, añadió. No todos son aciertos, puntualizó, pero se necesita ver hacia adelante con optimismo y coincidió con los demás científicos que aún nos encontramos lejos de que termine la emergencia sanitaria, por lo que debemos de adoptar las medidas viables hasta ahora. Los avances de las vacunas en el mundo, donde trabajan más de 200 grupos de investigación y que resultarán en una decena de vacunas hacia el próximo año, generarán un escenario diferente, refirió Samuel Ponce de León. “Mientras tanto, tenemos una responsabilidad social, como es el uso de cubrebocas”.