Pronatura presenta proyecto para que industria restaure agua en cuencas

La organización ambientalista Pronatura México puso en marcha un plan para ayudar a la industria del centro del país a elaborar programas de restauración de agua para hacer sustentables las cuencas, con una visión de cien años. Las dos primeras ramas de la industria con las que se trabajará son la tequilera y la de manejo de pieles, explicó a los lectores de Crónica, Kathy Gregoire, directora de ejecutiva de Pronatura México, asociación que el 21 de agosto cumplió 39 años de trabajo.

“Necesitábamos un documento; unos lineamientos basados en ciencia, con acciones que podamos llevar a cabo en campo, con intervenciones que podemos presentar a las empresas y que ellos los alineen a los objetivos de desarrollo sustentable y conservación”, explicó Gregoire quien plantea como idea central para exponer a los industriales el hecho de que si sus procesos requieren de agua y están alterando las cuencas, la vida de la propia empresa terminará por extinguirse.

“Queremos acompañar a las empresas a tener un impacto positivo en su entorno, basados en ciencia, con líneas de conservación y medidores de impacto. Entonces, estamos buscando a industrias que no han podido incidir en temas de agua por diferentes razones, por ejemplo porque no tienen dentro de su empresa este tipo de expertise. Por ejemplo, estamos en pláticas con la industria tequilera y también con la industria del cuero porque si trabajamos con grupos de empresas podemos tener un impacto real en toda la cuenca”, dijo la especialista que dirige los primeros esfuerzos pilotos de este esfuerzo de restauración de agua en el centro-occidente del país.

El nuevo programa de agua de Pronatura México también parte de un diagnóstico en el que identificaron que varias industrias mexicanas ya están trabajando, aunque a marchas forzadas para tener un impacto positivo en la gestión hídrica del país. Tienen algunos procesos para usar menos agua y comienzan a incorporar acciones de reciclaje, de reúso y tratamiento.

Sin embargo, el diagnóstico también reveló que hay otros cientos de empresas que están mucho más atrasadas, aunque sí quisieran tener impacto positivo.

VISIÓN A CIEN AÑOS.

Los problemas del agua se han vuelto tan complejos por el crecimiento demográfico e industrial que es muy difícil que los aborde en su totalidad una sola instancia de gobierno, grupo de empresas u organizaciones civiles.

“Nosotros estamos manejando esta visión para los próximos cien años pues eventos recientes, como la pandemia, nos han mostrado que ya no se puede pensar en un futuro con las mismas formas de trabajo de campo y con las comunidades. Tenemos que innovar, adoptar más tecnología y hacer conscientes a las empresas de que sus empresas no van a durar si no están pensando desde ahora cómo van a disponer de agua, que es uno de los principales insumos de sus procesos”, dice Gregoire.

En la estrategia se promoverán procesos de uso circular del agua, basados en investigación científica y adopción de nuevas tecnologías, detalló también Rogelio Manríquez, director de Proyectos de Agua de Pronatura México.

“No es solamente no usar agua, sino cómo se pueden utilizar los recursos hídricos de este país y al mismo tiempo conservarlos y hacer una sinergia con todos los actores: empresas, sociedad civil, gobierno y academia. Recordemos que al 2030, en menos de diez años, México y el resto del mundo tenemos marcado como límite para revertir la crisis del agua si no queremos que los impactos sean irreparables. Además, como país, tenemos compromisos para aplicar el Acuerdo de París y una serie de compromisos para trabajar con nuestras aguas residuales e industriales que son fuente de gases de efecto invernadero como el metano y el óxido nitroso”, detalló Manríquez.