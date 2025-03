Hombres, mujeres y máquinas hacen posible el vertiginoso desarrollo de la astronomía

La historia de la astronomía ha sido posible al estudio y conocimiento generado por hombres y mujeres —con quienes se tiene una deuda histórica—, pero sería impensable sin las máquinas que han desarrollado para observar el cielo. Cada vez más grandes y más complejos telescopios, observatorios y cómputo hacen posible ver y fotografiar estrellas, galaxias y nebulosas que se alejan cada vez más; pero ahora también agujeros negros, ondas gravitacionales —producto de las colisiones de éstos— y fenómenos que antes parecían imposibles. El límite aún está lejos de llegar.

Lo anterior fue un sumario de lo expuesto ayer por los astrofísicos de la UNAM Luis Felipe Rodríguez, Susana Lizano y Manuel Peimbert, quienes son los especialistas de esta ciencia en El Colegio Nacional. Los dos científicos y la científica, premios nacionales de Ciencias y Artes, expusieron ayer esta ideas en el coloquio “La humanidad y la máquina”, que se lleva a cabo esta semana en la institución a través de sus plataformas digitales.

En la mesa “La maquina en la astronomía”, Luis Felipe Rodriguez expuso la breve historia de la radioastronomía, su especialidad y de la que es pionero en México, que va desde el descubrimiento de la radiación de fondo, que sentó la prueba de la existencia del big bang, así como el descubrimiento de los pulsares y otros fenómenos cósmicos que no son posibles ver con la astronomía óptica.

Refirió además que el desarrollo de la radioastronomía ha permitido la generación de grandes antenas e interferómetros distribuidos en todo el mundo —incluido nuestro país con el Gran Telescopio Milimétrico— y su consorcio para obtener hitos como la imagen del primer agujero negro, el M87.

“El mayor logro de la radioastronomía fue que permitió a los astrónomos que se convencieran de que valía la pena observar el Universo no sólo por medios ópticos, con luz visible, sino en ondas de radio, rayos X…, lo que llevó a una explosión del conocimiento. Ahora se trabaja con satélites o desde la superficie de la Tierra para estudiar todo el espectro electromagnético y no sólo eso, sino se estudian otra cosas que no son radiación electromagnética (fotones), sino neutrinos, rayos cósmicos y ondas gravitacionales, de recientemente la detección”.

PODER DE CÓMPUTO. Durante su exposición, Susana Lizano —quien al igual que Rodríguez Jorge es especialista del Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, campus Morelia— habló sobre el desarrollo tecnológico de la computación empleada en la astronomía, cuyo cálculo data desde sus inicios para comprender el ciclo de la Luna y de los planetas, pero también para prever los momentos adecuados para los cultivos e, incluso, por motivos religiosos.

Desde las “mujeres computadoras” de Harvard de finales del siglo XIX, pasando por las habilidades de Alan Turing, la supercomputadora ENIAC y las IBM, entre otros momentos importantes, hasta el poder de cómputo actual, el procesamiento de datos ha sido esencial para la astronomía, refirió.

“Actualmente, el cómputo en la astronomía se utiliza para procesar datos de telescopios, para hacer modelos físicos de fenómenos celestes y simulaciones numéricas de procesos evolutivos, como la formación de la estructura en el Universo, formación de galaxias, estrellas… y también se utiliza en el aprendizaje automático para clasificar grandes volúmenes de datos”.

Un ejemplo de esto, acotó, es el Proyecto Illustris, que es una simulación numérica de la formación de estructuras en el Universo y formación de galaxias. La también presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) añadió que el proyecto contempla la materia y energías oscuras (25% y 70% de la existente en el Universo, respectivamente), así como la materia ordinaria (5%) e inicia 12 millones de años después del big bang; evoluciona al presente: 13.8 mil millones de años y se sitúa en una región de 350 millones de años luz.

“Con este proyecto se puede ver cómo se ha formado el Universo, cómo se han formado las galaxias y tienen miles de éstas que comparan con las observaciones. Para lograrlo utilizaron 19 millones de horas de procesamiento de cálculo de CPU, 8 mil 192 núcleos, en una operación de 3.5 meses, y para la cantidad de datos generados necesitaron 25 terabytes de RAM”.

Lizano concluyó que la astronomía ha aprovechado el enorme incremento del poder de las computadoras para procesar imágenes, para hacer modelos cada vez más sofisticados, simulaciones numéricas y nuevos algoritmos de aprendizaje automático para clasificar y encontrar patrones en grandes bases de datos. “Las computadoras, así como los telescopios, han hecho posible el avance de la astronomía”.

Finalmente, Manuel Peimbert, investigador emérito del Instituto de Astronomía de la UNAM, expuso una breve historia del desarrollo de la tecnología óptica y su espectrografía, herramientas que han expandido el conocimiento del ser humano tan lejos como, por ejemplo, ha podido ver telescopios como el Hubble

“Nuestro conocimiento del Universo se basa fundamentalmente en el uso del telescopio y del espectrógrafo, al combinar las observaciones astronómicas con la física, matemáticas y computación, hemos dado grandes pasos en la comprensión del Universo”.

No obstante, todo ese conocimiento apenas se concentra en ese 5% de lo que conocemos, de la materia visible, que comprende galaxias, estrellas, planetas, átomos… por lo que se han tenido que abrir los umbrales de una nueva astrofísica y nueva cosmología, dijo.

La astronomía y la tecnología empleada para llevarla a cabo parecen no tener mayores restricciones que la misma física cuántica, en la computación, por ejemplo, o el presupuesto que los países destinan para su desarrollo, sin embargo, han sido un buen pulso del crecimiento del conocimiento humano a lo largo de la historia.

“No sabemos si habrá tope, porque sigue mejorando y mejorando”, refirió Luis Felipe Rodríguez. “El desarrollo más importante ha sido en Estados Unidos y Europa, pero también crece en China, así como en la cooperación internacional. Hasta donde vemos todo mejora, es algo increíble”.