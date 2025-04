Salud y Bienestar: Un enfoque integral entre la nutrición y la homeopatía

Hoy en día, el tema de la salud y el bienestar abarca múltiples conceptos; pero, todos convergen en un mismo objetivo: lograr una buena calidad de vida.

A medida que pasa el tiempo, el ciclo natural del envejecimiento avanza, lo que conlleva cambios en la composición corporal, pérdida de habilidades y funciones motoras.

En realidad, se produce una transformación significativa en la fisiología del cuerpo humano, atravesando distintas fases que actualmente se busca afrontar de la mejor manera posible.

Homeopatia

La medicina convencional moderna avanza cada vez con mayor rapidez, pero ¿alguna vez te has preguntado qué otros métodos existen? Seguramente has escuchado sobre la medicina que se aplica a través de gotitas o “chochitos”, comúnmente conocida como medicina del efecto placebo. Muchas personas no optan por ella o no confían en sus resultados. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que la homeopatía, en conjunto con la nutrición, podría ayudarte a alcanzar una mejor calidad de vida?

Está comprobado que mantener una alimentación equilibrada, variada, suficiente y adecuada es clave para la prevención y el manejo de enfermedades. No obstante, muchos medicamentos generan una interacción entre fármacos y nutrientes; es decir, al consumir un medicamento con un fin específico, este puede interferir en la absorción de ciertos nutrientes, lo cual podría llevar a requerir otro medicamento, creando así un ciclo. También es cierto que algunos alimentos pueden potenciar el efecto de ciertos fármacos.

La homeopatía representa una opción valiosa para quienes desean tratar enfermedades, padecimientos o síntomas reflejados en el cuerpo ya sea en el ámbito físico o mental sin comprometer determinados órganos durante el proceso, esto se debe a que la homeopatía es una alternativa de la medicina que se basa en bajas concentraciones (micro dosis) no tóxicas y controladas de diferentes sustancias relacionadas con el padecimiento pero también con factores fisiológicos y ambientales, considerando también la personalidad y el estado emocional del paciente.

Nutrición

Por su parte, la nutrición es un proceso esencial que debe ser personalizado según las necesidades y características individuales. De igual manera, la homeopatía es un enfoque individualizado, y su combinación con la nutrición podría aportar beneficios significativos para la salud y el bienestar general. Vivimos en una era en la que la salud de la población debe ser una prioridad.

La combinación de la nutrición y la homeopatía puede ser útil en enfermedades funcionales, emocionales y crónicas de leves a moderadas. Su principal enfoque está en la personalización del tratamiento, principalmente en la prevención y la mejora del estilo de vida. Por ejemplo, se ha evidenciado que el uso de la homeopatía combinada con una buena alimentación ha mejorado la salud en algunos casos de pacientes con sobrepeso u obesidad, considerando justamente que la obesidad es multifactorial.

En caso de enfermedades, ya sean crónicas o agudas, es importante actuar desde la aparición del primer síntoma, resulta esencial acudir con un especialista y tener presente que ciertos procedimientos, como las cirugías, no pueden ser reemplazados únicamente por intervenciones nutricionales u homeopáticas. Por lo tanto, es vital asignar la importancia y prioridad adecuada según cada circunstancia.

La salud es fundamental para nuestro bienestar físico y psicológico. Por ello, hacemos un llamado a buscar atención oportuna ante cualquier situación que afecte nuestra salud.

Gabriela Montserrat Elortegui Lemus, asistente de investigación UNIVA