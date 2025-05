¡Habemus Papam!, ¡Fumata blanca!

Es el grito que atravesó la tierra entera en cuestión de segundos, nunca antes había sido tan rápido este anuncio, gracias a la agilidad de tener un celular en la mano, la posibilidad de seguir una noticia, y ¡qué noticia esperaba el mundo!, todos los medios de comunicación pusieron sus mejores reporteros, analistas, columnistas… instrumentos, se trasladaron a Roma para poder dar la nueva de primera mano…

Pero, ¿cuál es el perfil del Papa electo? Definitivamente se cumplió la promesa: “el que entra como Papa al Cónclave, sale como Cardenal”. ¡Cuántas listas de papables: ¡que si los favoritos de tal postura, de otra…! Pero no, creo que a todos nos ha sorprendido la aparición sencilla, emotiva, empática, bondadosa, del nuevo sucesor de Pedro, del nuevo Vice-Cristo en la tierra: Robert Francis Prevost Martínez, el primer Papa estadounidense, segundo del continente americano, cuyas raíces maternas son españolas y las paternas italiano-francesas, primer Papa agustino, misionero en Chiclayo, Perú durante varios años. Papa León XIV.

León XIV

¿Qué podemos decir sobre su perfil? Es un Papa muy cercano a Francisco, con un perfil fuertemente académico y a la vez con una amplísima experiencia de gobierno a distintos niveles, también puede subrayarse en su carisma la gran labor misionera en lugares sencillos como son las ciudades y pueblos donde sirvió en el Perú. Es fácil encontrar la información detallada de su larga y rica trayectoria en los perfiles que han aparecido en los distintos medios.

Quisiera detenerme en lo que reflejan sus primeros encuentros con su nuevo encargo, y lo que me parece que quiere significar la elección de su nuevo nombre: León XIV.

Antes de hablar, es muy elocuente el silencio emocionado, asombrado y a la escucha que duró algunos minutos antes de poder decir algo. Se le notaba visiblemente embargado de emoción, un Papa que llora frente a miles de creyentes y no creyentes que lo esperaban en la plaza de San Pedro. Creo que esos minutos encierran un gran significado: sabemos que antes de entrar al Cónclave comentó a su hermano que ni de broma pensaba poder salir elegido…, creo que no es necesario decir más, cada uno podemos dejar que esos silencios resuenen en nuestro interior.

Después, sus palabras: primero, las primeras que Jesús dirigió a sus Apóstoles después de la Resurrección: “La paz sea con ustedes”. Paz, ¡cuánto la necesita la Iglesia de hoy, y el mundo entero! En segundo lugar, convenzámonos de cuánto nos quiere Dios: mensaje que tiene un contenido inabarcable: solo si nos convencemos del Amor que Dios nos tiene nos dejaremos llenar por Él y caminar por sus senderos, y de esa manera cambiar las estructuras de pecado en una civilización del amor.

Al mencionar que es agustino, citó al gran San Agustín con una frase de hondo contenido: “Con ustedes soy cristiano, y para ustedes soy Obispo”, entendida como que somos una unidad, todos iguales, y “para ustedes” soy Obispo, en el sentido de servidor de todos.

Finalmente, sus palabras en español a su amada diócesis de Chiclayo -las imágenes del hoy Papa atendiendo personas y pidiendo ayuda en una grave inundación han recorrido el mundo-, y la reacción de sus feligreses peruanos no se ha hecho esperar: no pueden creer que su queridísimo Obispo se haya convertido en Papa.

Por último, ¿por qué León XIV? No sabemos todavía por sus labios las razones, pero se pueden adivinar algunas: León XIII fue el iniciador de las grandes encíclicas sobre Doctrina Social de la Iglesia, en una época donde la revolución industrial estaba haciendo estragos en la deshumanización de la clase obrera, fue el primero en levantar la mano para conseguir jornadas y salarios justos: enseñanzas que han sido profundizadas por los sucesores pontífices y que han conseguido verdaderos cambios en la justicia social actual. Otro tema al que León XIII dio gran importancia fue que en la formación sacerdotal y en la de las Universidades católicas y cristianas se utilizara la doctrina filosófica y teológica de Santo Tomás de Aquino. Tema que también han proseguido todos sus sucesores. Finalmente, fue León XIII quien inventó la oración a San Miguel Arcángel, se dice que después de una visión sobre el mal que estaba acechando a la Iglesia y al mundo, y promovió que se rezara después de todas las Misas. Esto me parece que se refleja en sus fuertes palabras: “El mal no prevalecerá”.

Otro dato significativo es que la Dra. Biden, entonces segunda dama de EE.UU., y el entonces padre Robert Prevost recibieron doctorados honoris causa en humanidades en la ceremonia de graduación de la universidad en 2014, y ambos presenciaron la entrega del título.

Un detalle significativo me parece es el que el cardenal Joseph Tobin, arzobispo de Newark, recordó sobre el momento en que el cardenal Robert Prevost aceptó su elección como Papa. “No se trataba simplemente de que dijera ‘sí’ a una propuesta”, dijo. “Dios había dejado algo claro, y él estuvo de acuerdo con ello”. Él simplemente aceptó lo que vio claro que Dios le pedía.

En fin, larga vida y pontificado al Papa León XIV, rezamos por los frutos que desde ahora se alcanzan a ver muy fecundos y profundos en este momento crucial para la Iglesia.

Dra. Luz I. Acedo Moreno, Academia de Teología, Instituto de Humanidades, Universidad Panamericana