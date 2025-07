Tequila rosado: ciencia, tradición y sabor

Análisis químico y visual del extracto de flor de jamaica

La investigación identifica los compuestos del color del tequila rosado mediante el estudio del extracto de flor de jamaica, base natural de su tonalidad.

(Gómez-Navarro, C.S. et al. (2025). Implementation of a carbon electrode-based sensor for monitoring the physicochemical quality in the production of Tequila Rosado. Microchemical Journal, 215, 114229. doi: 10.1016/j.microc.2025.114229)