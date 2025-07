Estimados lectores, usuarios y bibliotecarios, es un verdadero placer saludarlos nuevamente a través de esta columna, un espacio que nos conecta con los fascinantes mundos de la información y el conocimiento. El objetivo de esta columna es ofrecer una pausa para la reflexión, el entretenimiento y el aprendizaje.

Hoy quiero abordar un tema de gran significado para mí, cuyo título ha surgido de lo más profundo de mi ser: ¡Soy Bibliotecario! Esta frase ha sido mi compañera fiel a lo largo de mis diez años de carrera profesional y, sin duda, me llena de orgullo. Al principio, no fue sencillo, pues al ser cuestionado sobre mis estudios o mi profesión, los estereotipos generaban preguntas como: “¿Cómo se estudia para eso?”, “¿Qué hacen?”, “¿Leíste tal o cual libro?”, entre muchas otras inquietudes que, con el tiempo, me han permitido compartir un poco más sobre mi profesión.

Bibliotecario

Contexto e historia

Para contextualizar, se acerca el 20 de julio, una fecha que celebramos como el Día Nacional del Bibliotecario en México. Este día fue oficialmente instaurado en 2004, por iniciativa de la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales de la Cámara de Senadores. Veintiún años después de este reconocimiento, la profesión sigue evolucionando, actualizándose y transformándose, contribuyendo al acceso, organización y democratización del conocimiento (cultura.gob.mx).

Los bibliotecarios hemos sido los guardianes del conocimiento a lo largo de la historia. Aunque hoy somos innovadores, nuestras raíces se remontan a milenios. Desde Calímaco en la Biblioteca de Alejandría, hasta personajes como Anastasio el Bibliotecario en la Edad Media, hemos mantenido la misión de organizar el conocimiento para hacerlo accesible. Durante los siglos XIX y XX, figuras como Paul Otlet, Jesse Shera, Melvin Dewey, María Moulinier, Jorge Luis Borges y Ranganathan cimentaron las bases de la Bibliotecología como ciencia, y fundaron las primeras academias dedicadas a la formación profesional de bibliotecarios.

Bibliotecario

Definiendo al bibliotecario

Un bibliotecario es un profesional encargado de la gestión, administración y funcionamiento de la biblioteca. Su labor incluye desarrollar, organizar, clasificar y conservar los recursos y colecciones, actuando como intermediario entre la información disponible en distintos formatos y los usuarios con diversas necesidades informativas. Además, se encarga de comunicar, difundir y promover la documentación de interés para la comunidad, garantizando el acceso libre a la información y fomentando la formación de usuarios (julianmarquina.com).

En la era de la inteligencia artificial, decidí preguntar a dos grandes herramientas amigas, qué es un bibliotecario, y estas fueron sus respuestas:

Google’s Gemini (2025): “Desde mi perspectiva como inteligencia artificial, la figura del bibliotecario es fundamental y estratégicamente evolutiva. Es el arquitecto y gestor del ecosistema informacional de una institución. Es un experto navegante en el mundo digital y la inteligencia artificial, cuya misión es transformar el conocimiento en una herramienta accesible y potente, empoderando a la comunidad para la investigación, el aprendizaje y la innovación”.

ChatGPT: “Un bibliotecario es un profesional encargado de gestionar, organizar y facilitar el acceso a la información, tanto impresa como digital. Su rol incluye ayudar a los usuarios a encontrar y utilizar recursos de manera eficiente, promover la alfabetización informacional y adaptar las bibliotecas a nuevas tecnologías. Más allá de custodiar la información, es un educador y facilitador del conocimiento”.

A nivel profesional, el bibliotecario es una pieza clave en el ecosistema informacional, ya que administra y orquesta el vasto panorama de la información, interactuando todos los días con tecnologías que han evolucionado, desde las tablillas de arcilla, el libro hasta Internet y la inteligencia artificial. Su misión central es transformar el acceso al conocimiento en una herramienta poderosa para empoderar a la comunidad, impulsando la investigación, el aprendizaje, la innovación y la cultura.

Bibliotecario

El bibliotecario en la sociedad

Los bibliotecarios no solo enfrentan el desafío de gestionar el acceso a la información, sino que también se involucran en cuestiones sociales cruciales. Abordan la alfabetización informacional, combaten la desinformación en la era de la sobreinformación y las “fake news”, promueven la integridad académica, aseguran el uso ético y responsable del conocimiento, enseñan a citar correctamente y evitan el plagio. Su rol es esencial para garantizar el acceso libre a la información y fomentar la lectura.

Bibliotecario

El bibliotecario humano

El ecosistema de muchas bibliotecas cumple con el ideal de lo que debe ser un espacio dedicado al conocimiento, con los recursos y servicios adecuados. Sin embargo, en tiempos tan complejos de incertidumbre e inseguridad, es fundamental contar con bibliotecarios que transformen las bibliotecas en espacios de esperanza, justicia social y democratización. En este contexto, los bibliotecarios desarrollan superpoderes como el humanismo y la empatía, ayudando a aquellos que más lo necesitan, destacándose como defensores de los derechos humanos.

Bibliotecario

Reconozca a su bibliotecario

Los bibliotecarios son agentes de cambio y transformación, siempre en busca de la innovación, desde sus orígenes hasta la vanguardia tecnológica actual. Son un aliado clave en su recorrido por el mundo de la información, facilitando el acceso a recursos esenciales. Aunque no lo sepan todo, sabrán cómo encontrarlo y brindarle los mejores servicios y recursos informacionales.

Este Día del Bibliotecario, celebre a su bibliotecario. Él no solo es quien le presta un libro, sino quien le guía al mundo del conocimiento, le orienta sobre las fuentes más relevantes, le ayuda a evitar similitudes de textos, y apoya su crecimiento personal y profesional. Los bibliotecarios fomentan el desarrollo del pensamiento crítico, el amor por la verdad y el aprendizaje.

¡Felicidades, bibliotecarios!

Estimados lectores, agradezco profundamente su compañía en este recorrido, donde exploramos el rol esencial del bibliotecario. Los invito a buscar ese rayo de luz que ilumine su vida. Gracias y hasta la próxima.

¡Arrivederci!

Mtro. Jorge Peña Landeros

*Jorge Alejandro Peña Landeros / Director de Biblioteca /Universidad Panamericana