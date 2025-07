Reconocen a jóvenes del ITESO por combatir bulos científicos

Jóvenes del ITESO reconocidas por combatir bulos científicos Tres estudiantes de la Prepa ITESO ganaron una mención honorífica en el concurso Cazabulos por desmentir un experimento falso viral. (Iteso)

En un entorno digital donde la desinformación circula a gran velocidad, tres estudiantes de la Prepa ITESO decidieron poner a prueba un supuesto experimento viral y desmontarlo con argumentos científicos. Su iniciativa fue reconocida con una mención honorífica en el concurso internacional Cazabulos, certamen que promueve la verificación de contenidos engañosos en plataformas como TikTok.

Daniela de la Fuente Amezcua, Daniela Cervantes Rico e Isha Valeria Domínguez Vélez participaron bajo el nombre de “Cazabulos Isha y las Danis” en este concurso impulsado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, en colaboración con el colectivo Big Van Ciencia y el Gobierno de Canarias. La propuesta de las jóvenes fue seleccionada entre 436 videos realizados por estudiantes de España, Italia, Colombia y México.

El certamen, dirigido a adolescentes de entre 12 y 15 años, busca que los participantes identifiquen y analicen bulos científico-tecnológicos difundidos en redes sociales. En el caso del equipo de la Prepa ITESO, el reto fue desmontar un experimento en el que, supuestamente, se utiliza una pila, un huevo y agua con sal para doblar los dientes de un tenedor.

A través de un video breve y didáctico, las estudiantes replicaron el truco viral y explicaron por qué no es científicamente válido. Señalaron, por ejemplo, que el cristal no conduce electricidad, que frotar la pila contra el huevo carece de fundamento físico, y que el tenedor no puede deformarse sin una fuente real de energía.

El interés por participar surgió en una clase de ciencias. Según relataron, fue su maestro quien las animó a inscribirse en la convocatoria. A partir de ahí, eligieron el bulo, grabaron el experimento y editaron el video final. “Uno se cree lo que ve en internet y termina perdiendo el tiempo. Pero al investigar y probarlo, te das cuenta de que no todo es cierto”, comentó Daniela de la Fuente.

Además de fomentar el pensamiento crítico, la experiencia permitió a las estudiantes fortalecer habilidades como la búsqueda de información confiable, el trabajo en equipo y la divulgación científica, competencias que coinciden con los objetivos de la Academia STEM de la preparatoria del ITESO.

Cazabulos también busca impulsar una cultura digital más consciente entre las juventudes. De acuerdo con cifras recientes del Inegi, más del 92 por ciento de los jóvenes mexicanos de entre 12 y 17 años usan internet y dedican casi cinco horas al día a plataformas digitales, en su mayoría redes sociales. Esto hace que iniciativas como esta cobren especial relevancia para generar herramientas que permitan distinguir entre contenidos verdaderos y falsos.

Para las tres alumnas, la experiencia fue gratificante y motivadora. Coincidieron en que deberían existir más espacios para aprender ciencia de manera divertida y accesible, incluso mediante experimentos simples pero sustentados científicamente. “Además de que aprendes algo nuevo, te diviertes al mismo tiempo”, expresó Daniela Cervantes.

Las estudiantes comenzarán pronto su tercer semestre de preparatoria, pero ya dejaron una invitación abierta a sus compañeros y a otras escuelas para animarse a participar en este tipo de iniciativas. “Está padre participar en algo, esforzarte para hacerlo bien y obtener un resultado que te guste”, concluyó Cervantes Rico.