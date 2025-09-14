Arrancan trabajos de Mesa Estatal para la Prevención de las Violencias contra Niñas, Niños y Adolescentes

. Esta mesa trabajará de forma coordinada en sesiones bimestrales para fortalecer y alinear los esfuerzos en materia de prevención. (HECTOR HERNANDEZ)

Con la participación de 22 instituciones y organismos estatales, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, a través del Centro de Prevención Social del Estado, encabezó la instalación de la Mesa Estatal para la Prevención de las Violencias contra Niñas, Niños y Adolescentes. Esta iniciativa marca un parteaguas nacional al consolidarse como un espacio interinstitucional de trabajo permanente, orientado a organizar, articular y homologar estrategias preventivas que garanticen eficiencia, cobertura e impacto en la protección de la niñez y adolescencia jaliscienses.

Durante la primera sesión, se destacó que en Jalisco se denuncian en promedio cinco casos diarios de violencia contra menores, siendo la violencia familiar y los delitos sexuales las formas más comunes, especialmente en el Área Metropolitana de Guadalajara. Ante esta realidad, Perla Lorena López Guízar, Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, subrayó que esta mesa representa un punto de partida para revertir dicha problemática y construir un modelo replicable a nivel nacional.

“Este esfuerzo conjunto busca mejorar la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes, y transformar la forma en que se articulan las acciones preventivas en el estado”, expresó López Guízar.

La mesa trabajará en sesiones bimestrales y será liderada técnica y operativamente por el Centro de Prevención Social del Estado, conforme al Artículo 15 de la Ley de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia. Entre sus atribuciones destacan el establecimiento de lineamientos estratégicos, la supervisión de programas preventivos, la emisión de recomendaciones, el apoyo técnico a instituciones públicas y privadas, y la promoción del intercambio de experiencias con organismos nacionales e internacionales.

Yasmín Palos Rodríguez, Directora del Centro de Prevención Social, fungirá como Secretaria Técnica de la mesa, mientras que Thais Loera Ochoa, Secretaria Ejecutiva de SIPINNA Jalisco, fue reconocida por liderar la primera sesión de la Subcomisión para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes (SUBPREVNNA), antecedente directo de esta nueva instancia.

Durante la sesión, Loera Ochoa señaló que las acciones de prevención en el estado han sido impulsadas desde distintos sectores —educación, salud, seguridad, comunidad—, pero de forma aislada, lo que ha generado duplicidad de esfuerzos y resultados limitados. Con esta mesa, se busca integrar, ordenar y homologar criterios para lograr mayor impacto.

“La presencia de estas 22 dependencias demuestra el compromiso institucional por cambiar la realidad de la niñez en Jalisco. Esta mesa es una oportunidad para construir una agenda conjunta, territorializada y con indicadores claros de seguimiento”, afirmó Loera.

A partir de esta sesión, la Mesa Estatal tendrá la responsabilidad de diagnosticar las acciones preventivas vigentes, establecer rutas de colaboración, diseñar una agenda común y dar seguimiento a los resultados. Además, se anunció que en octubre se convocará a todas las instituciones participantes para sumarse a la Jornada Estatal para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, que se llevará a cabo del 3 de noviembre al 1 de diciembre.

Con estas acciones, Jalisco reafirma su compromiso con la protección integral de la niñez y adolescencia, y avanza hacia la construcción de comunidades más seguras, saludables y libres de violencia.