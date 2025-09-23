Reporta UdeG jornada electoral del CGU transcurre en calma y alta participación estudiantil

La Universidad de Guadalajara (UdeG) reporta que el primer día de la jornada electoral para la integración del Consejo General Universitario (CGU) se llevó a cabo en tranquilidad y respeto, con una amplia participación de la comunidad estudiantil, informa José Manuel Jurado Parres, integrante de la Comisión Electoral de este Consejo.

“Ha sido una jornada muy respetuosa porque todo ha transitado en orden, paz y respeto, libremente. Recordemos que el voto, como se ha hecho siempre, es secreto, cada quien ejerce su voluntad, su conciencia. Hasta ahora todos los centros universitarios de la zona metropolitana y preparatorias regionales lo están haciendo en paz y respeto a la convocatoria, sobre todo por lo que significa también la institucionalidad, de integrar sus órganos de gobierno y respaldarlos con una votación respetable que pueda legitimarlos”, señala.

En este primer día se instalaron 176 mesas de votación en escuelas preparatorias regionales y centros universitarios metropolitanos, con excepción de los campus de Tlaquepaque, Guadalajara y Chapala, que aún son de reciente creación.

“Son centros universitarios de nueva creación y el proceso tiene todavía que esperar hasta que quedan establecidos formalmente, es decir, que las instancias internas queden establecidas para que luego se convoque igual que se hace siempre al proceso de elección”, explica Jurado Parres.

Elección Consejeros Universitarios UdeG (Cortesía)

El proceso electoral universitario continuará mañana 24 de septiembre en preparatorias metropolitanas y campus regionales, mientras que el jueves 25 se elegirá a representantes académicos. Las votaciones se realizan mediante urnas electrónicas, utilizadas en ejercicios anteriores.

Durante estas jornadas serán elegidos para el CGU 38 representantes del personal académico y 48 del alumnado de los centros universitarios, así como nueve representantes del personal académico, nueve del alumnado y nueve del personal directivo del Sistema de Educación Media Superior (SEMS).

También se renovarán los consejos de centro, divisionales y de escuela, con un total de 16 consejos de centro, 48 divisionales y 75 consejos escolares en el SEMS. La Comisión Electoral del CGU sesiona de manera permanente para dar seguimiento al proceso y atender cualquier eventualidad.