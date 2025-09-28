UNIVA Zamora y El Colegio de Michoacán firman convenio para fortalecer vínculos académicos y sociales

. El acuerdo establece la promoción de actividades conjuntas orientadas a la generación y difusión del conocimiento.

Se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), campus Zamora, y El Colegio de Michoacán (COLMICH), con el objetivo de fortalecer los lazos académicos, culturales y de desarrollo social entre ambas instituciones.

El acuerdo establece la promoción de actividades conjuntas orientadas a la generación y difusión del conocimiento, la organización de eventos académicos y culturales, así como la participación en proyectos con impacto social. Además, contempla la colaboración en programas de prácticas profesionales y servicio social, lo que permitirá a los estudiantes de UNIVA enriquecer su formación en un entorno académico de alto prestigio.

Durante el acto protocolario estuvieron presentes:

Por parte de COLMICH: el Dr. Luis A. Arrioja Díaz Viruell, presidente de la institución, y el Dr. Humberto R. Novelo, encargado de comunicación.

En representación de UNIVA Zamora: la Dra. Adriana Villicaña Martínez, directora general, y la Lic. Ana Isabel Hernández Camarillo, coordinadora de vinculación.

Ambas instituciones coincidieron en la importancia de sumar capacidades, talento y recursos para fomentar una educación de calidad que trascienda las aulas y beneficie directamente a la sociedad.

Este convenio también abre la puerta a futuras colaboraciones en áreas de investigación interdisciplinaria, publicaciones conjuntas y seminarios especializados, lo que permitirá a docentes y estudiantes participar activamente en redes académicas de alto nivel. La vinculación entre ambas instituciones busca generar conocimiento útil para la región y fortalecer el papel de la academia en la solución de problemáticas sociales.

Con esta alianza, UNIVA Zamora y El Colegio de Michoacán refrendan su compromiso con el desarrollo integral de los estudiantes y con el fortalecimiento del entorno académico y cultural de la región. Este tipo de acuerdos representan una apuesta por la educación colaborativa, el pensamiento crítico y la formación de profesionales comprometidos con su comunidad. (Con la información de la UNIVA)