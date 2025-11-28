Integrantes de la UdeG reciben el Premio Nacional de Deportes 2025

. Galardonados con el Premio Nacional del Deporte 2025.

Tres representantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) fueron reconocidas con el Premio Nacional de Deportes 2025, uno de los máximos galardones al mérito deportivo en México. La ceremonia se realizó en Palacio Nacional, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien entregó las distinciones y felicitó a las galardonadas por su disciplina y entrega.

Reconocimientos a la excelencia universitaria

Andrea Maya Becerra Arizaga , estudiante del CUCSH y destacada arquera, recibió el premio en la modalidad de Deportista. En 2025 obtuvo medallas de oro y bronce en el Campeonato Mundial de Corea, así como preseas en los World Games.

, estudiante del CUCSH y destacada arquera, recibió el premio en la modalidad de Deportista. En 2025 obtuvo medallas de oro y bronce en el Campeonato Mundial de Corea, así como preseas en los World Games. Leslie Selene Velasco González , egresada del CUCS, fue distinguida en la categoría de Juez-árbitro, por su trayectoria en competencias internacionales de powerlifting, incluyendo los Juegos Paralímpicos de París 2024.

, egresada del CUCS, fue distinguida en la categoría de Juez-árbitro, por su trayectoria en competencias internacionales de powerlifting, incluyendo los Juegos Paralímpicos de París 2024. Karen Montellano Ruvalcaba, entrenadora de la selección nacional y del equipo representativo de la UdeG de tiro con arco, recibió el premio en la modalidad de Entrenadora, tras los resultados obtenidos en Corea y en los World Games.

Voces de orgullo y compromiso

Andrea Maya Becerra compartió que este año fue uno de los más retadores y gratificantes de su carrera:

“Mi entrenadora y yo iniciamos este año con una meta muy clara: ser las mejores del mundo. Me siento muy orgullosa de decir que lo logramos”.

La arquera agradeció a su entrenadora, familia y compañeros por el apoyo incondicional, y expresó su deseo de que más jóvenes mexicanos encuentren en el deporte un espacio seguro para cumplir sus sueños.

Mensaje presidencial

Durante la ceremonia, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó el ejemplo que las atletas y entrenadoras representan para la juventud mexicana:

“Les admiramos su disciplina, su entrega, el ejemplo que le dan a las niñas, niños y jóvenes. Gracias por las alegrías que le dan al pueblo de México y por poner en alto el nombre de nuestra patria”. (Con información de la UdeG)