FIL otorga el Homenaje al Mérito Editorial a la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe (EULAC)

. Reconocimiento

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2025 entregó este mediodía el Homenaje al Mérito Editorial a la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe (EULAC), en reconocimiento a casi cuatro décadas de trabajo en la difusión del pensamiento académico y la integración del gremio editorial universitario en la región.

La distinción fue recibida por su actual presidenta, Lía Castillo Meneses, así como por quienes la han encabezado en años anteriores: Sayri Karp Mitastein, directora de la Editorial de la Universidad de Guadalajara, y Juan Felipe Córdoba-Restrepo, director de la Editorial de la Universidad del Rosario.

Durante la ceremonia, el presidente de la FIL, José Trinidad Padilla López, destacó que las editoriales universitarias han sido pilares del pensamiento crítico y del avance social en América Latina: “Reconocer hoy a la asociación es reconocer a cada editora y editor universitario que, con profesionalismo y pasión, transforma el conocimiento en patrimonio público”.

Castillo Meneses subrayó que esta es la primera ocasión en que la FIL otorga el premio a una asociación y no a una persona, y recordó que la EULAC nació en 1987 en Lima, Perú. Actualmente agrupa a 430 editoriales pertenecientes a doce asociaciones y redes nacionales en distintos países de América Latina y el Caribe.

Por su parte, Sayri Karp resaltó el papel de las editoriales universitarias en la formación de individuos y en la construcción de sociedades más democráticas: “Los libros pueden cambiar el mundo, hacer que las sociedades sean más justas, más incluyentes y más democráticas”.

En tanto, Juan Felipe Córdoba-Restrepo enfatizó que el reconocimiento también pertenece a las y los lectores, quienes han dado sentido al trabajo editorial universitario: “Obtener este reconocimiento no es únicamente una distinción en este momento, sino también una responsabilidad para el futuro”.

Trayectoria de los homenajeados

Lía Castillo Meneses : fundadora del capítulo EUPerú y presidenta de la EULAC desde 2023.

: fundadora del capítulo EUPerú y presidenta de la EULAC desde 2023. Sayri Karp Mitastein : presidenta de la EULAC entre 2015 y 2023; cofundadora de la Red Altexto en México.

: presidenta de la EULAC entre 2015 y 2023; cofundadora de la Red Altexto en México. Juan Felipe Córdoba-Restrepo: presidente de la EULAC de 2009 a 2015; expresidente de ASEUC en Colombia y consultor del IESALC-UNESCO.

Con este homenaje, la FIL reconoce la labor colectiva de las editoriales universitarias como agentes de transformación cultural y académica en América Latina y el Caribe.