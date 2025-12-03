30 trabajadores del Congreso se graduaron como abogados y psicólogos

Laura Acosta se graduó como psicóloga. 30% del total de la plantilla laboral tiene maestría o doctorado.

Alrededor de 30 trabajadores del Congreso de Jalisco se graduaron como abogados y psicólogos, tras cursar las licenciaturas durante dos años.

Algunos de los empleados del Poder Legislativo comenzaron su trabajo como intendentes, almacenistas y auxiliares administrativos y ahora -tras estudiar la carrera- podrán desempeñarse en otras áreas de la Legislatura, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo, César Íñiguez González.

Uno de los casos notables es el de Juan de Dios Reza, quien comenzó sus funciones como intendente, logró estudiar la preparatoria y con el respaldo del Sindicato, concluyó sus estudios de abogado, por lo que hoy ya labora en el área jurídica.

Laura Acosta, quien se graduó como psicóloga y ha laborado en la Dirección de Comunicación Social, relató el esfuerzo de combinar el trabajo en el Congreso, la vida familiar y los estudios para convertirse ahora en psicóloga.

El Congreso y el Sindicato han apoyado a 120 trabajadores que cursaron maestrías y doctorados desde 2022. En el nivel de licenciatura se han graduado dos generaciones de derecho en convenio con la Universidad de Guadalajara (UdeG), con diez egresados y una generación de la carrera de administración, con 15 egresados.

El acto de graduación se realizó en el patio central del Congreso, con la presencia de la diputada de MC, Monserrat Pérez Cisneros, quien preside la Comisión de Administración del Poder Legislativo.

De los alrededor de 500 trabajadores de base del Congreso, casi 30% cuenta con maestría o doctorado, alrededor de 65% tiene licenciatura y cerca de 10% restante corresponde a empleados que concluyeron su preparatoria.

César Íñiguez subrayó que según el Censo Nacional de Poderes Legislativos, la plantilla del Congreso de Jalisco es la de mayor escolaridad y formación académica del país.