Preparatoria 19 vincula su labor de agricultura urbana con la cooperativa barcelonesa Tarpuna

. .

La Preparatoria 19 de la Universidad de Guadalajara (UdeG) estableció un vínculo con la Cooperativa Tarpuna, de Barcelona, con el propósito de consolidar sus prácticas de agricultura urbana y fortalecer la aplicación de estrategias sostenibles en espacios escolares y comunitarios.

Este lazo, iniciado en el primer semestre de 2025, se inscribe en el marco del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y busca impulsar la internacionalización desde un enfoque ambiental, promoviendo una educación integral basada en la responsabilidad ecológica.

Compromisos de la colaboración

El maestro Jorge Suárez Medina, profesor de la Trayectoria de Aprendizaje Especializante (TAE) de Agricultura Urbana, explicó que la vinculación contempla compromisos específicos:

Preparatoria 19 : desarrollar proyectos de agricultura urbana, organoponía y composta; conformar equipos responsables de alumnos y docentes; y documentar los avances.

: desarrollar proyectos de agricultura urbana, organoponía y composta; conformar equipos responsables de alumnos y docentes; y documentar los avances. Tarpuna: brindar asesoría técnica y acompañamiento; compartir metodologías y buenas prácticas; facilitar materiales; y mostrar ejemplos de proyectos emprendidos en España.

Beneficios para la comunidad estudiantil

Suárez Medina destacó que esta colaboración representa una oportunidad significativa para la formación integral del estudiantado, al permitirles acceder a experiencias y tecnologías innovadoras en contextos internacionales. Entre los beneficios se encuentran:

Aprendizaje práctico y significativo.

Intercambio cultural y académico.

Desarrollo de habilidades socioemocionales y de trabajo colaborativo.

Conciencia ambiental y responsabilidad social.

Acciones en la Preparatoria 19

El plantel ya ha emprendido diversas iniciativas relacionadas con la agricultura urbana: cuenta con un muro verde y huertos escolares donde se cultivan alimentos utilizados en distintas TAE, como Agricultura Urbana y Elaboración de Alimentos, además de unidades de aprendizaje en biología.

Más información sobre estas acciones puede consultarse en este enlace.

Orgullo y proyección internacional

El carácter de internacionalización de este vínculo genera un profundo sentimiento de orgullo en la comunidad escolar, al reconocer que el trabajo humanista y responsable realizado en la Preparatoria 19 trasciende fronteras y se conecta con iniciativas de otros países.

“Este reconocimiento internacional nos hace sentir responsables y entusiasmados porque reafirma el compromiso de mantener y mejorar la calidad de nuestras prácticas educativas, y porque abre nuevas oportunidades de aprendizaje, intercambio y crecimiento”, subrayó Suárez Medina.

Proyección hacia la Red Universitaria

La experiencia abre la posibilidad de incluir a otros centros universitarios de la Red UdeG y de involucrar no sólo a las comunidades escolares, sino también a vecinos, familias y colectivos, ampliando el impacto social de estas prácticas.

Tarpuna: innovación social desde Barcelona

Con diez años de trayectoria, la Cooperativa Tarpuna impulsa iniciativas de transformación social mediante la acción local y participativa. Su labor inspira a la sociedad hacia la sostenibilidad desde una perspectiva ambiental, social y económica.

Aunque sus primeros proyectos se enfocaron en la agricultura social, pronto ampliaron su alcance hacia la eficiencia energética, la fabricación digital y la innovación social. Más información sobre la cooperativa puede consultarse en www.tarpuna.org. (Con información de la UdeG)