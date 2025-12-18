CUCS impulsa proyecto de salud infantil en Poncitlán

. .

El Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara puso en marcha el proyecto “Manos limpias, niñas, niños y adolescentes sanos”, con el objetivo de prevenir enfermedades renales y digestivas en comunidades de la Ribera de Chapala.

La iniciativa comenzó en septiembre en siete escuelas de educación básica de Agua Caliente y Chalpicote, en Poncitlán, Jalisco, beneficiando a más de 650 estudiantes de entre 3 y 13 años mediante la promoción del hábito del lavado de manos.

Antecedentes

La doctora Hilda Guadalupe Márquez Villarreal, profesora investigadora del CUCS y co-coordinadora del proyecto, explicó que esta acción da continuidad a estudios realizados desde 2017 en la región, donde se han detectado altos índices de enfermedad renal crónica.

Acciones principales

-Instalación de estaciones de lavado de manos (un lavabo por cada 40 estudiantes, según la SEP).

-Dotación de insumos básicos: jabón, papel y solución alcohólica.

-Acompañamiento de la Secretaría de Salud para atención médica y vigilancia sanitaria.

-Participación del gobierno municipal de Poncitlán para garantizar el suministro de agua.

-Formación de una comunidad de aprendizaje con docentes, estudiantes de maestría, investigadores y autoridades sanitarias.

Avances

Tras varios meses de trabajo, se entregaron tratamientos desparasitantes a más de 70 familias, junto con acompañamiento médico y orientación sobre el uso adecuado de los fármacos, además de recomendaciones para prevenir parasitosis en niñas, niños, adolescentes y adultos.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de análisis de información para afinar estrategias de intervención y fortalecer la comunidad de práctica.

Perspectivas

Para el próximo año se prevé consolidar una comunidad de práctica con la participación activa de directores, docentes y cuidadoras, así como continuar con un enfoque transdisciplinario que articule capacidades institucionales y saberes comunitarios.

Además, se dará seguimiento a la infraestructura escolar necesaria para la higiene de manos y se evaluarán los cambios en prácticas, condiciones del entorno y resultados en salud.

Compromiso social

“El proyecto busca fortalecer la gobernanza local en salud y sentar bases sólidas para el futuro, consolidando al CUCS–UdeG como un actor académico que acompaña, con responsabilidad social y visión de salud pública, procesos comunitarios complejos orientados al bienestar infantil”, concluyó Márquez Villarreal.