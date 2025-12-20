UdeG impulsa acompañamiento para estudiantes trans y no binarios

. .

La Universidad de Guadalajara (UdeG), a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), trabaja en la implementación de un modelo especializado de acompañamiento para estudiantes trans y no binarios. La iniciativa no sólo se enfoca en el reconocimiento legal de la identidad de género, sino también en asegurar la permanencia y el bienestar de estas personas dentro de las aulas universitarias.

La maestra Ana Victoria Morales Barajas, responsable del Área de Diversidades de la DDU, explicó que desde la creación de esta unidad la respuesta de la comunidad estudiantil ha sido inmediata, lo que evidencia una necesidad constante de orientación. A la fecha, seis estudiantes han recibido apoyo en procesos de transición administrativa, que incluyen la rectificación de actas de nacimiento y títulos universitarios, además de asesoría psicosocial frente a situaciones de violencia institucional o de género.

Morales Barajas subrayó que cada proceso es distinto: algunas personas llegan con tratamientos hormonales avanzados, mientras que otras apenas comienzan a explorar su identidad o expresión de género. “Darles acompañamiento es crucial, sobre todo para que se sientan acompañados, acompañadas, acompañades en su trayectoria escolar”, afirmó.

La urgencia de este modelo responde a un diagnóstico realizado en 2023 por la Unidad para la Igualdad y el colectivo Diverso UDG, en el que participaron más de diez mil personas de la Red Universitaria. De ellas, tres mil 954 se identificaron como parte de la comunidad de la diversidad sexual, lo que permitió detectar demandas urgentes como servicios de apoyo emocional especializado, campañas de lenguaje incluyente, instalación de baños neutros y estrategias focalizadas para atender a las personas trans.

El modelo de consejerías educativas se encuentra en fase de desarrollo y consolidación, inspirado en el trabajo de organizaciones civiles como Impulso Trans, pero adaptado al entorno académico. La meta es que, para 2026, esta estrategia opere en toda la Red Universitaria, con pruebas piloto en distintas regiones del estado.

Además, se prevé realizar una segunda encuesta de diversidad sexual enfocada en el alumnado del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), con el fin de conocer las necesidades de adolescentes en etapa preparatoria, donde el acompañamiento temprano y la autorización de los padres son factores determinantes.

Entre las acciones complementarias se incluyen programas de sensibilización, fortalecimiento de medios de denuncia, promoción de la cultura LGBTQ+ en la vida institucional y atención a la salud mental, sexual y reproductiva de las personas diversas, en colaboración con Diverso UDG, el gobierno estatal y otras instituciones.