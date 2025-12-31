Descubren en Jalisco seis nuevas especies de “hongos zombies” que parasitan hormigas

. . (RAY CAMPE)

En los alrededores del Jardín Botánico Haravéri, en San Sebastián del Oeste, Jalisco, investigadores del Laboratorio de Micología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara registraron por primera vez en México seis especies de “hongos zombies” que parasitan hormigas.

El hallazgo fue encabezado por el maestro César Ballesteros Aguirre, quien explicó que las esporas de estos organismos penetran la cutícula de las hormigas, transformándose en estructuras similares a la levadura y provocando alteraciones en su comportamiento. Los insectos infectados terminan fijándose con sus mandíbulas en cortezas, hojas o rocas, formando auténticos “cementerios” que favorecen la reproducción de los hongos.

Las nuevas especies pertenecen al género Ophiocordyceps y fueron nombradas según el tipo de hormiga que parasitan o el lugar de su hallazgo: Ophiocordyceps camponoti-striati, Ophiocordyceps cephalotiphila, Ophiocordyceps pseudocamponoti-atricepis, Ophiocordyceps haraveriensis, Ophiocordyceps jaliscana y Ophiocordyceps deltoroi. Esta última fue dedicada al cineasta tapatío Guillermo del Toro, reconocido por su estética que combina terror y fantasía.

El estudio incluyó muestreos periódicos, análisis microscópicos, secuenciación de ADN y estudios filogenéticos. Además de Ballesteros Aguirre, participaron especialistas del Departamento de Botánica y Zoología y del Departamento de Biología Celular y Molecular del CUCBA, así como la corporación Grupo Micólogos Colombia.

El investigador destacó que estos hongos cumplen un papel esencial en el equilibrio del bosque al regular poblaciones de hormigas, y que algunos poseen potencial para combatir plagas o generar compuestos con aplicaciones médicas, incluso contra el cáncer.

El artículo científico que documenta este hallazgo fue publicado en la revista Persoonia - Molecular phylogeny and evolution of fungi. (Con información de la UdeG)