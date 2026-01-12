UdeG supera el promedio nacional en admisión a licenciatura para el ciclo 2026-A

La Universidad de Guadalajara (UdeG) dio a conocer los resultados de su proceso de admisión a nivel licenciatura para el ciclo 2026-A, en el que no solo alcanzó un nuevo récord en el número de estudiantes admitidos, sino que además rebasó el promedio nacional de ingreso a la educación superior.

De acuerdo con datos oficiales, la institución recibió el registro de 33 mil 532 aspirantes a licenciaturas, licenciaturas virtuales y programas de Técnico Superior Universitario, de los cuales 17 mil 939 fueron admitidos, lo que representa una tasa de ingreso del 53.5 por ciento.

Esta cifra coloca a la UdeG por encima del promedio nacional de cobertura en educación superior, que de acuerdo con el Programa Nacional de Educación Superior (Prones) de la Secretaría de Educación Pública, se ubicó en 43.8 por ciento, según el último corte presentado en 2025.

El coordinador general de Control Escolar, Fabián Morales Cobos, explicó que el número de estudiantes aceptados en este calendario A es el más alto registrado en los últimos diez años, superando en 675 alumnos a ciclos anteriores.

Este incremento, señaló, equivale en términos prácticos a la matrícula completa de una carrera de alta demanda, como la Licenciatura en Administración, que registra un ingreso similar de estudiantes.

Morales Cobos destacó que este crecimiento responde al esfuerzo institucional por aprovechar al máximo la infraestructura universitaria disponible, mediante ajustes operativos y académicos en los centros universitarios, con el objetivo de ofrecer más espacios a estudiantes de nuevo ingreso.

“La misión de la universidad es tener a las y los jóvenes en las aulas. Por eso se compactan horarios, se hacen maniobras y se utiliza toda la capacidad posible para ampliar la admisión. Mantener a los jóvenes estudiando tiene un impacto muy positivo en la sociedad”, expresó.

Aunque el porcentaje de ingreso es ligeramente menor al del ciclo 2025-A, que fue de 54.3 por ciento, la UdeG confirmó que en números absolutos se admitieron más estudiantes, debido al aumento en el número total de aspirantes.

Las y los aspirantes que no fueron aceptados en su primera opción aún pueden consultar el listado de carreras con cupo disponible en el sitio oficial de Control Escolar, donde se detallan los procedimientos para solicitar un cambio de aspiración, ya sea en línea o de forma presencial, según el programa académico.

En cuanto a la demanda, la UdeG informó que no se registraron cambios significativos en las carreras más solicitadas, las cuales continúan siendo Médico Cirujano Partero, Psicología, Cirujano Dentista, Abogado y Enfermería.

Respecto al mayor número de estudiantes admitidos, las carreras con más ingresos fueron Abogado, Médico Cirujano y Partero, Enfermería, Contabilidad y Negocios Internacionales.

Finalmente, Morales Cobos señaló que desde el nivel medio superior se mantiene una estrategia para difundir entre las y los jóvenes otras opciones académicas con proyección a futuro, particularmente en áreas emergentes y de las ciencias sociales, con la expectativa de que en próximos ciclos se diversifiquen las preferencias profesionales del estudiantado.