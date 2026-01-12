UNIVA alberga la Primera Mesa de Trabajo 2026 de CANIETI Occidente sobre ética en inteligencia artificial

. .

La Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) fue sede de la Primera Mesa de Trabajo 2026 de CANIETI Occidente, un espacio de diálogo estratégico orientado a la definición de metas y la articulación de esfuerzos en torno al Marco Ético de la Inteligencia Artificial (IA). El encuentro se realizó de manera presencial en las instalaciones universitarias y reunió a rectores, rectoras, directivos académicos y representantes del sector tecnológico de la región.

La jornada tuvo como propósito iniciar el año con una visión compartida que fortalezca la reflexión ética, académica y social sobre el desarrollo y la implementación de la IA, reconociendo su impacto creciente en la vida pública, educativa y productiva. La sesión fue moderada por el Dr. Ramón Morales, quien acompañó el desarrollo de los trabajos y la construcción de acuerdos.

Durante la reunión se presentó una recapitulación de avances en los ejes de trabajo colaborativos: el primer boletín informativo, el proyecto REGGIA y su propósito estratégico, el portal web como espacio de referencia y articulación de iniciativas, así como la participación de comunidades universitarias y los vínculos interinstitucionales generados. También se compartieron los hallazgos iniciales de la investigación sobre la percepción ciudadana de la inteligencia artificial.

Como parte de la agenda, se destacó la vinculación con la UNESCO, subrayando la alineación de los trabajos con el Marco Ético de la IA promovido por este organismo internacional. Se reflexionó sobre las oportunidades de acompañamiento y fortalecimiento institucional que permitan consolidar una visión ética, responsable y humanista del uso de la tecnología.

El encuentro concluyó con un espacio de agradecimientos y registro de asistencia, reafirmando la disposición de las instituciones participantes para continuar trabajando de manera coordinada. Con esta mesa de trabajo, UNIVA refrenda su compromiso de ser un espacio abierto al diálogo, la reflexión ética y la vinculación interinstitucional, contribuyendo activamente a la construcción de un desarrollo tecnológico responsable, centrado en la persona y el bien común.