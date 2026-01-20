Entrega el IJCF en comodato espacio del antiguo SEMEFO a la Universidad de Guadalajara

Con el objetivo de fortalecer la formación académica de las nuevas generaciones de profesionales de la salud, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) entregó en comodato a la Universidad de Guadalajara (UdeG) un espacio perteneciente a la antigua sede del Servicio Médico Forense (SEMEFO), ubicada en la calle Belén, el cual fue acondicionado como aula para actividades académicas.

IJCF sede en comodato aula del SEMEFO al CUCS (Cortesía)

El espacio, adecuado específicamente para fines educativos, será utilizado para la impartición de cursos, capacitaciones y actividades de interés común, tanto para estudiantes de la Universidad de Guadalajara como para participantes de los programas académicos del propio IJCF. La cesión se formalizó mediante la firma de un convenio de coordinación interinstitucional, que permite el uso del inmueble bajo la figura de comodato.

Alejandro Axel Rivera Martínez, Director General del IJCF, destacó la relevancia de que las instalaciones del antiguo SEMEFO continúen teniendo un impacto social positivo al destinarse a la formación profesional. Subrayó que existe una relación histórica entre el Servicio Médico Forense y la Escuela de Medicina de la UdeG, la cual se fortalece con este tipo de acciones.

El titular del IJCF recordó la trayectoria de figuras clave en la formación médica y expresó su satisfacción por mantener vivos los vínculos entre ambas instituciones, al considerar que estos espacios son parte fundamental de la historia académica y científica del estado.

Por su parte, Karla Planter Pérez, Rectora General de la Universidad de Guadalajara, agradeció al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por el préstamo del inmueble, el cual permitirá beneficiar a cientos de estudiantes de las ciencias de la salud, al contar con un nuevo espacio destinado al aprendizaje y la capacitación especializada.

El aula cuenta con una superficie de 61.21 metros cuadrados y fue habilitada por la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), que se encargó de realizar las adecuaciones necesarias, así como de dotarla de mobiliario y equipo tecnológico para su correcto funcionamiento académico.