UdeG firma convenio de colaboración con colegios de notarios local y nacional

. Firman convenio.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) formalizó este mediodía convenios de colaboración con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y el Colegio de Notarios de Jalisco, con el objetivo de impulsar el servicio social, las prácticas profesionales, la docencia y la especialización en derecho agrario.

La Rectora General de la UdeG, maestra Karla Planter Pérez, subrayó que estos acuerdos representan alianzas estratégicas que permitirán tender puentes entre la formación académica de excelencia y el ejercicio ético de la fe pública. “Son dos alianzas que resultan estratégicas para la UdeG, para los notarios, pero también para la sociedad en general”, afirmó.

El convenio abre la posibilidad de que integrantes del gremio notarial participen en las aulas universitarias, fortaleciendo la cultura jurídica y de legalidad en toda la Red Universitaria.

El Presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, maestro José Luis Leal Campos, anunció que 2026 será el Año del Testamento Agrario, y que en coordinación con la Procuraduría Agraria se pondrá en marcha un programa de servicio social profesional para que estudiantes apoyen a personas sin documentos de sucesión.

Por su parte, el Abogado General de la UdeG, Carlos Óscar Trejo Herrera, destacó que los convenios marcan un andamiaje jurídico que permitirá articular esfuerzos académicos y profesionales de manera ordenada y eficiente.

El Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas Navarro, enfatizó que la alianza cobra relevancia en un contexto nacional que demanda instituciones sólidas y profesionales comprometidos. “Hoy refrendamos la convicción de que educación y legalidad van de la mano”, expresó.

Con estos convenios, la UdeG abre nuevas oportunidades para que sus estudiantes se vinculen directamente con la práctica notarial, lo que permitirá enriquecer su formación profesional y acercarlos a problemáticas reales de la sociedad. La experiencia adquirida en servicio social y prácticas profesionales será clave para consolidar perfiles jurídicos más completos y con mayor sentido social.

Asimismo, la colaboración con los colegios de notarios refuerza la presencia de la Universidad en temas de derecho agrario, un campo de gran relevancia para el desarrollo de comunidades rurales y ejidales. La especialización en este ámbito contribuirá a garantizar certeza jurídica en la tenencia de la tierra y en los procesos de sucesión, fortaleciendo la justicia social y el bienestar comunitario.