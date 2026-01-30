Rigoberta Menchú llama a la juventud universitaria a construir la paz como tarea colectiva

. .

Con la presencia de más de 100 mil estudiantes de la Red Universitaria, la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum, inauguró el ciclo escolar 2026-A de la Cátedra UdeG “Pensemos en Grande” con una conferencia magistral en el Paraninfo Enrique Díaz de León. La líder indígena y defensora de los derechos humanos convocó a las juventudes a asumir un papel activo en la construcción de la paz, entendida como un proceso dinámico, justo y colectivo.

Durante su ponencia “La paz como tarea colectiva. Juventud, universidad y futuro”, Menchú subrayó que la paz no debe reducirse al binomio paz-guerra, sino que se edifica desde el diálogo y la cultura compartida. “No hablo de la cultura que se impone, sino de la que construimos juntos a través del diálogo con las personas que ponen una agenda común”, expresó ante un Paraninfo lleno y con transmisión simultánea a 98 planteles universitarios.

La Nobel guatemalteca compartió experiencias personales sobre racismo y discriminación, recordando el juicio que ganó en su país tras años de lucha. También advirtió sobre líderes que disfrazan la guerra de paz y enfatizó que la Tierra no pertenece a ningún poder individual.

La Rectora General de la UdeG, Karla Planter Pérez, destacó que la paz no es ausencia de conflicto ni un estado de quietud, sino una construcción permanente que requiere justicia, memoria y participación activa de las juventudes. “Rigoberta nos ha enseñado que la paz es hija de la justicia y no puede haber paz cuando impera el racismo y la pobreza”, afirmó.

El encuentro concluyó con un diálogo entre Menchú y la comunidad universitaria, moderado por la Defensora de los Derechos Universitarios, Érika Adriana Loyo Beristaín, a través de preguntas enviadas por estudiantes de distintos centros.

La presencia de Rigoberta Menchú en la Universidad de Guadalajara se inscribe en una tradición de la institución por abrir espacios de reflexión con figuras internacionales que han marcado la historia contemporánea. Su mensaje, centrado en la juventud como presente activo, resonó en un momento en que la comunidad universitaria busca fortalecer su papel en la transformación social y en la defensa de los derechos humanos.

Además, la Cátedra “Pensemos en Grande” se consolida como un foro de pensamiento crítico y plural, al vincular a estudiantes de toda la Red Universitaria con líderes globales. La conferencia de Menchú no solo inauguró el ciclo escolar, sino que también dejó planteada la necesidad de que las universidades sean protagonistas en la construcción de una cultura de paz, justicia y respeto a la diversidad.