UNIVA Campus Lagos fue sede de la reunión estratégica del Consejo de Rector

El Consejo de Rectoría del Sistema UNIVA celebró en el Campus Lagos una jornada de planeación y evaluación que reunió a directivos de la Región Bajío, con el propósito de fortalecer el trabajo colaborativo y proyectar acciones estratégicas para el año 2026.

La actividad estuvo encabezada por la Mtra. Leticia Ortega Hernández, directora del Campus Lagos, quien recibió al Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez, rector del Sistema UNIVA, acompañado por integrantes del Consejo de Rectoría. También participaron la Mtra. Marcela Alderete Saldívar, directora del campus UNIVA León, y el Mtro. José Feliciano Barajas Meza, director del campus UNIVA Querétaro, consolidando la coordinación regional.

Durante la reunión se realizó un balance de los resultados alcanzados en 2025 y se delinearon las metas estratégicas para 2026. Asimismo, parte del personal administrativo recibió capacitación sobre los indicadores operativos del Plan Institucional de Desarrollo (PID) 2026–2030 y la Matriz de Impacto, impartida por la Mtra. Rocío Angélica Salinas Osornio, líder de Efectividad Institucional del Sistema UNIVA.

Con este encuentro, la UNIVA refrenda su compromiso con la mejora continua, la planeación estratégica y el trabajo coordinado entre sus campus, en beneficio de toda su comunidad universitaria.