Tomás de Aquino el mayor filósofo de la Cristiandad

En la edad media se construyeron grandes y bellas catedrales. El estilo gótico marcó una época cuya arquitectura de más de mil años nos sigue impactando. También, en la edad media, nacieron las universidades. Todavía están la de Oxford en Inglaterra, la de Salamanca, en España, la de París, etc.

Fue una época de estudio donde la teología (estudio de Dios) era el máximo ideal de conocimiento. En ese contexto religioso, intelectual y de grandeza surge uno de esos espíritus que no solo son santos por sus buenos hábitos, en especial su bondad, sino, también, que dominan el hábito de la ciencia en su máximo nivel.

Santo Tomás de Aquino

Uno de ellos fue Santo Tomás de Aquino (1225) quien, con el tiempo y hasta nuestros días ha ocupado un lugar en el que se considera una de las más grandes inteligencias que ha dado la humanidad.

Tomás de Aquino, de ilustre familia con medios económicos, decide vivir religiosamente y afiliarse a la recién formada orden de los dominicos. Un ala mendicante (que vivía de la limosna).

Su familia se opone tajantemente. Sus hermanos lo llevan preso a la torre del castillo familiar. Le introducen a una prostituta para que lo degenere y olvide sus intenciones religiosas. A pesar de la lucha incesante familiar, Tomás de Aquino estaba seguro de su llamado por la divinidad. Permanece firme

Y logra escapar de la torre. Estudia en la universidad de Nápoles y pronto llega a se profesor en la Universidad de París y hasta consejero de papas.

Su obra filosófica es inmensa y profunda. Escribió, principalmente la Suma teológica. Esta es un compendio de filosofía aplicada a resolver casi toda cuestión humana y divina. En ella resuelve con gran claridad apoyándose en el denominado Filósofo (Aristóteles) y la palabra de Dios en el mensaje bíblico.

Su obra es monumental. Para avanzar en semejante trabajo, dictaba a varios escribanos al mismo tiempo diferentes cuestiones y capítulos al mismo tiempo. Así logró, poner a disposición de la humanidad, “La Suma contra gentiles” y varios opúsculos como el ser y la esencia, entre otros.

Cabe señalar que Santo Tomás de Aquino, es doctor de la Iglesia Católica y su filosofía es la más aceptada por esta religión.

Comentó a su ayudante que tuvo una revelación divina y al contemplar la Gloria divina, ya no quiso escribir, argumentando que su obra no era nada en comparación con El Cielo.

*Por Salvador Echeagaray, académico y director del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)