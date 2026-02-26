Retorno a las aulas en la UdeG se construye sin presión, priorizando salud mental y bienestar: Karla Planter

. La rectora Karla Planter señala que la idea es regresar sin presión, vencer el miedo y acompañarse como comunidad, Fotos: Fernanda Velazquez

Tras los recientes hechos de violencia en Jalisco que alteraron la vida cotidiana en distintas regiones y generaron preocupación entre estudiantes, docentes y familias, la Universidad de Guadalajara (UdeG) retomó sus actividades académicas y administrativas bajo un modelo gradual y flexible, colocando en el centro el bienestar emocional de su comunidad.

La Rectora General, maestra Karla Planter Pérez, visitó este lunes el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), donde recorrió aulas, dialogó con estudiantes y profesores, y reiteró que la prioridad institucional es acompañar a las y los universitarios en la recuperación de la normalidad.

“La normalidad no se impone; se reconstruye poco a poco. Por eso esta será una semana flexible. No se va a tomar lista, no hay tareas ni exámenes. La idea es regresar sin presión, vencer el miedo y acompañarnos como comunidad”, expresó.

Planter Pérez subrayó que la Universidad comprende las dificultades que enfrentan estudiantes de distintas regiones para trasladarse o retomar plenamente sus rutinas, por lo que ningún integrante de la comunidad será afectado académicamente por no poder asistir de manera presencial.

Durante su recorrido, escuchó directamente a estudiantes que compartieron experiencias de violencia cerca de sus hogares y destacó la importancia de reconocer las emociones generadas por estos hechos, brindando espacios de acompañamiento psicológico. “Lo que sucedió fue muy fuerte y nos impactó a todos de distintas maneras. Para quienes sientan miedo, ansiedad o frustración, la Universidad está aquí para escuchar, acompañar y ayudar. Nuestra comunidad no está sola”, afirmó.

La UdeG mantiene activos diversos mecanismos de apoyo emocional y psicológico, entre ellos la plataforma Manada de Apoyo y las guías de acompañamiento y salud mental ante eventos violentos de alto impacto desarrolladas por el Sistema de Educación Media Superior.

La Rectora General reconoció también el compromiso del personal docente, destacando que la totalidad del profesorado del CUCEA acudió a sus actividades presenciales como muestra de responsabilidad y acompañamiento hacia el estudiantado. “Las maestras y maestros pusieron el ejemplo. Su presencia envía un mensaje muy importante: que la Universidad sigue siendo un espacio seguro de encuentro, aprendizaje y comunidad”, señaló.

Por su parte, la Rectora del CUCEA, doctora Mara Robles Villaseñor, enfatizó que la Universidad no sólo transmite conocimientos académicos, sino que forma ciudadanía y valores indispensables para enfrentar contextos complejos. “No podemos normalizar la violencia ni la impunidad. La educación representa la alternativa frente a la cultura del miedo y del terror; es el camino para recuperar el derecho de la sociedad a vivir en paz y con legalidad”, expresó.

Como símbolo del regreso y del compromiso colectivo por recuperar los espacios universitarios, la comunidad del CUCEA entregó rosas blancas a estudiantes, docentes y personal administrativo, acompañadas de la lectura del poema Cultivo una rosa blanca, de José Martí, gesto que representó la voluntad compartida de reconstruir la convivencia desde la solidaridad y la esperanza.

Karla Planter reiteró que continuará atenta a las condiciones del entorno y mantendrá comunicación permanente con su comunidad, privilegiando siempre el cuidado de las personas y el acompañamiento institucional en este proceso de retorno. (Con información de la UdeG)