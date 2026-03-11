UAG refrenda su compromiso con la salud de Jalisco

. Corte de listón del nuevo hospitalito.

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) reafirmó su compromiso con el bienestar de la población jalisciense durante la inauguración del Hospitalito Sur, un nuevo centro de atención médica en Zapopan. El evento fue encabezado por el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y el Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, junto con autoridades académicas y del sector salud.

En su intervención, el Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes, destacó que la salud es un pilar fundamental para el desarrollo social y reiteró la disposición de la universidad para colaborar con las instituciones públicas: “Cuenten con la Universidad Autónoma de Guadalajara como una aliada comprometida para seguir construyendo juntos un estado con mayor salud y mejor para todos”, afirmó.

El rector recordó que la UAG ha acompañado políticas públicas en favor de la población, como durante la pandemia de Covid-19, cuando la institución puso a disposición el Hospital Ángel Leaño para la atención de pacientes. “Nuestra vocación no se limita a formar profesionales, implica también trabajar hombro con hombro con el gobierno cuando se trata de proteger y cuidar la vida”, añadió.

Liderazgo estatal y municipal

El Gobernador Pablo Lemus subrayó que el Hospitalito Sur es resultado de la continuidad en políticas públicas y de una visión de futuro para garantizar servicios médicos accesibles. Por su parte, el alcalde Juan José Frangie destacó que Zapopan es uno de los pocos municipios del país con un sistema integral de salud y ahora con dos hospitales propios, lo que representa un legado para la ciudad.

Servicios del Hospitalito Sur

La nueva unidad médica cuenta con:

Urgencias las 24 horas

Consulta externa

Quirófanos

Laboratorio clínico

Área de hospitalización

Imagenología, traumatología, ortopedia, pediatría y medicina interna

Equipamiento médico de última generación

Con esta obra, Zapopan consolida su posición como una de las ciudades con mayor infraestructura médica en México, ampliando la cobertura y fortaleciendo la atención a la población del sur del municipio. (Con información de la UAG)