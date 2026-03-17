Reconocen proyecto “GO GLOBAL UAG” por impulsar la internacionalización universitaria

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El proyecto “GO GLOBAL UAG”, realizado por colaboradores de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), fue reconocido por su propuesta para fortalecer la internacionalización de la institución. La iniciativa fue desarrollada por la Dra. María Guadalupe Zavala, la Lic. Eneyda Guadalupe García Vega, la Lic. Adilene Peña González, el Mtro. Sebastián Ledesma Álvarez y el Mtro. Juan Francisco Gudiño Oropeza, quienes participaron como equipo en la Segunda Generación del programa Líderes Innovadores UAG, en colaboración con Bluebox.

El Mtro. Juan Carlos Leaño del Castillo, Vicerrector Administrativo de la UAG, destacó que este tipo de proyectos refuerza el compromiso con la innovación y la internacionalización como ejes estratégicos del desarrollo institucional. “Queremos fortalecer la innovación como parte de lo que siempre ha sido la universidad. Queremos difundir una cultura que permita identificar problemas y generar soluciones desde distintos espacios de la institución”, afirmó.

Por su parte, el Ing. Juan Pablo Sánchez, CEO y Director Fundador de Bluebox, subrayó que la internacionalización es uno de los retos clave para las universidades en un entorno global cambiante, donde las ventajas competitivas evolucionan conforme avanzan los mercados y la tecnología.

La Lic. Verónica Cabrera, Directora de Internacionalización de la UAG, señaló que este proceso no debe limitarse a la movilidad estudiantil, sino convertirse en una estrategia institucional que involucre a toda la comunidad universitaria para impulsar experiencias académicas y culturales con alcance global.

Los integrantes del proyecto resaltaron que la experiencia fortaleció el trabajo colaborativo entre especialistas de distintas áreas y permitió analizar factores académicos, personales y familiares que influyen en la decisión de vivir experiencias internacionales.

“GO GLOBAL UAG” propone la creación de un “pasaporte estudiantil”, una herramienta integral que guía al alumno paso a paso hacia la educación global, centralizando información, opciones académicas y procesos administrativos en un solo punto. Con ello se busca incrementar la participación estudiantil en programas internacionales, reducir la desinformación y fortalecer la cultura de internacionalización institucional.

Este reconocimiento reafirma la visión estratégica de la UAG como una universidad con mentalidad global, que combina innovación, formación académica y compromiso social para ofrecer a sus estudiantes oportunidades de desarrollo con impacto internacional. (Con información de la UAG)