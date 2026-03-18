CUGuadalajara abre inscripciones a maestría gratuita en Periodismo digital

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Del 1 de marzo al 8 de mayo estará abierto el periodo de inscripción para la Maestría en Periodismo digital del Centro Universitario de Guadalajara (CUGuadalajara), dirigida a periodistas en activo interesados en desarrollar investigaciones de largo aliento con acompañamiento especializado. El posgrado se ofrece sin costo de matrícula gracias al programa Progap.

La coordinadora del programa, maestra Wendy Aceves Velázquez, destacó que el perfil prioritario son reporteros en ejercicio, aunque también se admiten comunicadores. “Durante el posgrado, el estudiante determina una hipótesis periodística de largo aliento que estará trabajando durante los dos años. La competencia o aprendizaje que se lleva es aprender nuevas metodologías para hacer periodismo”, explicó.

El plan de estudios, impartido en modalidad en línea, contempla cuatro semestres en los que los estudiantes desarrollan una investigación periodística con apoyo de docentes y periodistas especializados. Se abordan herramientas digitales, inteligencia artificial, periodismo de datos, transparencia, acceso a la información, producción de contenidos y narrativas digitales.

Uno de los principales atractivos del programa es su gratuidad. A través del Programa compensatorio para la transición gradual hacia la gratuidad de los servicios educativos de posgrado, la Universidad de Guadalajara absorbe el costo de matrícula de los admitidos.

“Es un gran aliciente porque sabemos que una de las adversidades de un periodista es que trabaja sin horarios definidos y bajo esquemas de contratación inestables”, señaló Aceves Velázquez.

La maestría apuesta por formar profesionales con pensamiento crítico, herramientas tecnológicas actualizadas y compromiso ético, en un contexto marcado por la desinformación y la emergencia de nuevos actores digitales. Los trabajos realizados en el programa han sido reconocidos con premios estatales y nacionales, como los obtenidos en 2025 por Melina Gil y Joel Cortés.

Desde su creación en 2013, el posgrado ha formado entre 15 y 20 periodistas por generación, provenientes de Jalisco, otros estados del país y países como Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Canadá.

El proceso de ingreso incluye una entrevista con la Junta Académica y la presentación de una hipótesis periodística a desarrollar durante el posgrado. Las personas interesadas pueden consultar más información, revisar los trabajos premiados y registrarse en los canales oficiales de la coordinación.

- Teléfono: 33 3134 2287 ext. 37015

- Correo: maestria.periodismo@cugdl.udg.mx