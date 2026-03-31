CUAltos presenta inventario de aves y propone convertir campus en estaciones biológicas

. Foto: .Edgar Campechano Espinoza

El Centro Universitario de los Altos (CUAltos) difundió el libro Inventario de Aves Altos Sur de Jalisco, obra del profesor-investigador Rubén Magdaleno Aguirre Alcalá, que reúne observaciones realizadas entre 2010 y 2024 y documenta 96 especies endémicas, migratorias, decrecientes y desplazadas que habitan en el campus universitario.

El texto, ilustrado por Isabela Vaidovits Sordo y editado por Abelino Sordo Vilchis, destaca el papel de las aves como indicadores biológicos de la riqueza natural de la región. “Su diversidad y especialización ecológica las convierte en un excelente indicador biológico”, señaló el autor.

El inventario revela que 31 especies muestran crecimiento poblacional, 30 permanecen estables, 32 decrecen, mientras que dos son desconocidas y una no evaluada. En cuanto al endemismo, se registran cinco especies endémicas, 10 semiendémicas, 75 no endémicas y seis exóticas. Entre las poblaciones en riesgo se encuentra el mirlo dorso canela, afectado por el uso de pesticidas, y entre las especies prioritarias para la conservación figuran la urraca cara negra, el colibrí y la calandria.

Magdaleno Aguirre subrayó la problemática de preservación y manejo de la riqueza biológica, que no representa un beneficio económico inmediato para los productores agropecuarios de la región, lo que ha derivado en degradación genética y extinción de especies silvestres.

Como propuesta, el investigador plantea que los campus de la Red Universitaria se conviertan en estaciones biológicas para la observación y conservación, aprovechando la posición estratégica de la región Altos Sur como enclave de transición climática. La iniciativa busca que los centros universitarios colaboren en la observación, colecta, identificación, monitoreo y resguardo de colecciones documentales de flora y fauna, con fines educativos y de gestión del conocimiento.

Además del inventario, las contribuciones de estudiantes y profesores sobre fauna y flora se encuentran disponibles en la red social Naturalista MX, dentro del proyecto Estación Biológica CUAltos.