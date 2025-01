Lleva GAM 55 “motos chuecas” al corralón

Motos Diapositivo de liberación de vialidades en GAM. (Especial )

Con el fin de detectar motocicletas ilegales e inhibir actos delictivos, el gobierno de la alcaldía Gustavo A. Madero ha implementado operativos de recuperación de motocicletas que han sido robadas y al mismo tiempo sancionar a los vehículos que no cumplan los lineamientos del reglamento de tránsito.

En el primer despliegue del operativo “Salvando Vidas” se remitieron 55 motocicletas al corralón “El fresno”, además, se expidieron infracciones y 35 recomendaciones a motociclistas para que puedan cumplir cabalmente con el reglamento de tránsito.

Las causas para que una motocicleta sea remitida al corralón son: no portar casco de motociclista, transitar sin licencia para conducir, no contar con tarjeta de circulación, transitar con permisos vencidos, viajar más de dos pasajeros en motocicleta y no portar placas.

Para el alcalde en Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, es importante la seguridad de la ciudadanía, y a partir de ahora los retenes serán desplazados en los puntos con mayor incidencia delictiva de la demarcación.

El primer despliegue inició en las colonias Jorge Negrete y La Pastora, ambas en la zona de Cuautepec, cabe mencionar que esta semana se llevaron a cabo patrullajes en la misma zona donde participan elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

“Queremos recordar a los vecinos que cuentan con el apoyo de la policía en cualquiera de sus actividades diarias, nuestra recomendación es no dejar vehículos abandonados en la vía pública, pero también los invitamos a respetar el Reglamento de Tránsito”, dijo Ezequiel Martínez subinspector de Tránsito.

Los operativos son encabezados por la Subdirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y se colocan en puntos estratégicos para detener el paso de los motociclistas.

Después de una revisión de la documentación de cada vehículo se determina si cumple con los lineamientos del Reglamento de Tránsito, de no ser así, las motocicletas son resguardadas en un remolque para trasladarla al corralón.