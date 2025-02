PAN pide cordura y mesura a Jesús Sesma; definirá próximamente su postura sobre tauromaquia próximamente

Marcha de activistas en contra del regreso de corridas de toros en CDMX Marcha de activistas en contra del regreso de corridas de toros en CDMX (La Crónica de Hoy)

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Ciudad de México, la diputada panista Daniela Álvarez, se manifestó en contra del amago del diputado Jesús Sesma, del Partido Verde Ecologista, y lo llamó a tener cordura y mesura" ante sus declaraciones respecto a la iniciativa que busca prohibir las corridas de toros en la capital, “emitió una serie de calificativos irresponsables”, precisó la legisladora.

“Me parece una postura irresponsable porque él, —al ser presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)— debe de ser el garante de que en todas las fuerzas políticas exista comunicación y existan consensos".

Andrés Atayde, coordinador de la bancada azul en el Congreso capitalino, dio a conocer que desde el grupo parlamentario del PAN tomarán en los próximos días una postura. Y también lamentó las declaraciones de Sesma, “como presidente de la Jucopo dijo algo que no es, no se ha roto ningún tiempo y creemos que lo que dijo tiene que ver con su postura política y está en su derecho... Desde el PAN no vamos a incumplir ninguna disposición normativa”.

Declaraciones del diputado del Partido Verde

Jesús Sesma hizo un llamado a la panista Daniela Álvarez, en calidad de presidenta de dicha comisión, para que no autorice prácticas dilatorias de consultas a Pueblos y Barrios Originarios ya que no tienen una afectación directa en caso de que se prohíba la tauromaquia en la capital; además, dio a conocer diversos motivos por los que no es viable hacer la consulta que se pretende.

“Vamos a jugar con la misma moneda, nos quieren dilatar esta iniciativa, vamos a dilatar lo que tengamos que dilatar (hablando de iniciativas de sus compañeros), no quiero caer en ese juego”, fue la declaración de Sesma.

Ante los hechos, Daniela Álvarez sentenció: “Este amago, en lugar de hacérmelo a mí mejor lo debería de hacerlo en sentido contrario, debe de presionar para que dejemos de ser un Congreso improductivo. Esa es la postura y la responsabilidad que tiene como presidente de la Junta de Coordinación Política”.

La legisladora también añadió que no se doblegarán ante amagos y llamó al dialogo, “que lejos de amagarnos, nos sentemos y dialoguemos”.

Descartó cualquier tipo de conflicto entre ella y el diputado, incluso mencionó que su declaración pudo haber sido meramente política, “yo con Jesús tengo una buena relación, me parece que fue una postura política en donde quiere satisfacer sus intereses personales y de agenda, está muy bien siempre y cuando no violente lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestra postura como presidentes de la comisión”.

Llama a prestar atención a iniciativas

La panista también destacó que Jesús Sesma debe ponerse a estudiar lo que aprueba él y su bancada ya que en septiembre 2024 aprobaron una reforma para que fueran consultados los pueblos y barrios, “me parece que él vota una cosa y, cuando no le conviene, se le olvida lo que votó meses antes”.

Para finalizar, la diputada pidió confianza y credibilidad ante el proceso de la iniciativa ciudadana que busca prohibir las corridas de toros, “vamos a hacer todo lo que esté en manos de la comisión para que vea la luz esta iniciativa. Y sólo pedirle al presidente de la Jucopo mesura, cordura para que no se contamine este ambiente político. No hemos incumplido una sola fecha”.