¿Hay Doble Hoy No Circula sabatino? Autos que descansan en CDMX y Edomex sábado 1 de febrero

Hoy No Circula Sabatino 2025 Este programa se mantiene activo hoy con restricciones vehiculares

El programa Hoy No Circula vuelve a entrar en vigor este sábado 1 de febrero en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que los conductores deberán tomar en cuenta las restricciones vehiculares para evitar sanciones. Ante la incertidumbre sobre si habrá una doble restricción debido a las condiciones ambientales, las autoridades han aclarado cómo aplicará la medida en esta jornada.

¿Qué autos no podrán circular el sábado?

Los vehículos con holograma 2 tienen prohibido transitar todos los sábados sin excepción. Además, en esta fecha específica, los autos con holograma 1 y terminación de placa non deberán permanecer estacionados durante el horario establecido.

Por otro lado, los autos con holograma “00” y “0”, así como los eléctricos e híbridos, podrán circular sin inconvenientes. De igual manera, unidades de transporte público, vehículos de emergencia y aquellos que brindan servicios médicos están exentos de la restricción.

Hoy No Circula Sábado

¿Se aplicará doble Hoy No Circula hoy?

A pesar de las dudas entre la población, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha descartado la implementación de un doble Hoy No Circula para este sábado. Las condiciones atmosféricas actuales no justifican una medida extraordinaria, por lo que se mantiene la regulación habitual sin nuevas restricciones.

Multas y horarios del Hoy No Circula sabatino

El programa Hoy No Circula opera de 5:00 a 22:00 horas, y quienes incumplan con las disposiciones se exponen a sanciones económicas que van desde 2,074.80 hasta 3,112.20 pesos, además de la posibilidad de que el vehículo sea llevado al corralón.

Estas medidas buscan reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, una región donde el tránsito vehicular es una de las principales fuentes de emisiones contaminantes. Planificar con anticipación los traslados y conocer las restricciones vigentes es clave para evitar contratiempos y contribuir a una movilidad más sustentable.