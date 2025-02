Realiza GAM tributo a la banda The Doors

Banda El evento fue organizado por el Director de participación ciudadana Juan Calvo Fernández, mediante el "Programa de cultura para los trabajadores". (Especial)

El evento “Tardes de Rock” llenó el escenario del Auditorio Quetzalcóatl de la Alcaldía Gustavo A Madero, con un tributo inolvidable a la legendaria banda The Doors.

Alrededor de 300 personas se reunieron para disfrutar de la música y la poesía de Jim Morrison, interpretadas por la banda “Stranger days tributo a The Doors”, quienes lograron transportar a los asistentes a la época dorada del rock psicodélico.

El equipo de la Dirección de Participación Ciudadana dio la bienvenida a los asistentes, quienes fueron recibidos con la proyección de una paleta de colores alusivos a la época de los 60 del rock, así iniciando este gran tributo inolvidable.

El evento fue organizado por el Director de participación ciudadana Juan Calvo Fernández, mediante el “Programa de cultura para los trabajadores” y se contó con la voz de Beto Lagarto interpretando a Jim Morrison, en el teclado Erick Valdez (Ray Manzarek), Jorge del Mural (Robby Krieger) en la guitarra y por último John Carl (John Densmore) en la batería.

“Nos dio mucho gusto estar aquí en la Gustavo A. Madero, primera vez, esperamos que sean mas ocasiones”, declaró Beto Lagarto al final de la presentación.

La tarde estuvo llena de momentos emotivos, como cuando la banda interpretó clásicos como “Riders On The Storm”, “Stranger Days” y “Light My Fire”, que provocaron la ovación y el entusiasmo del público.

Al término, los asistentes se fueron con la sensación de haber vivido una experiencia única, en espera de la próxima presentación que será el 22 de febrero a las 14:00 horas con un tributo a The Beatles, con el grupo Morzat y Singer .