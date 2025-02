Acusan a Fiscalía de alterar peritajes de velocidad y culpar a motociclista asesinado en Santa Fe

Accidente Accidente del caso Daniel Tadeo en Santa Fe. (Especial )

La familia de Daniel Tadeo, el motociclista que fue atropellado y asesinado por Gabriela “N” en Santa Fe, acusa que el Ministerio Público de la Fiscalía capitalina realizó un peritaje de velocidad, distancia y tiempo irregular con la finalidad de acusar al fallecido de conducir a exceso de velocidad y que su muerte haya sido parte de su responsabilidad, por aparentemente no haber respetado los señalamientos, aún cuando la imputada invadió un carril y se comprobó que ella circuló bajo el efecto de medicamentos controlados que se auto medicó.

Indignados porque las indagatorias desean establecer una responsabilidad compartida entre Daniel y la joven de 19 años, la familia del fallecido decidió pagar un peritaje privado, en el que se estudió el tiempo y espacio de la vialidad, así como la hora del día en la que sucedieron los hechos. En dichos análisis, se indica que la víctima circulaba a 40 kilómetros por hora, velocidad permitida y no a 42, como lo establece la Fiscalía.

“Existen tres periciales de Fiscalía en el que quieren acusar a Daniel de no respetar los señalamientos. Por nuestra parte, el peritaje que mandamos a realizar determina la distancia en la que circulaban los vehículos involucrados y a qué velocidad impactaron. El vehículo de Gabriela “N” iba a 72 kilómetros por hora y la motocicleta de Daniel a 40.05, el respetó los límites de velocidad, a un lado de la línea, no encima como lo quieren hacer notar”, dijo a Crónica Vanessa, hermana del fallecido.

El pasado cuatro de diciembre, Gabriela “N”, invadió el carril contrario en la avenida Fernando Espinosa Gutiérrez, en dirección a Vasco de Quiroga, donde impactó de frente a Daniel Tadeo. Al intentar incorporarse a la avenida prohibida, la mujer invadió el carril en sentido contrario, lesiones que le provocaron la muerte a la víctima.

Además, la hermana de Daniel solicita que el delito se reclasifique de homicidio culposo a homicidio doloso, dados los agravantes al momento del accidente, como que Gabriela “N” mintió al decir que sufrió lesiones durante el accidente, cuando las afectaciones hacia ella fueron menores.

En la avenida Fernando Espinosa Gutiérrez, de la alcaldía Álvaro Obregón, el límite de velocidad es de 40 kilómetros por hora, dado que es una vía secundaria y de ida y vuelta, por lo que si el peritaje realizado por la Fiscalía es el único que se añade en la etapa de investigación complementaria — lapso donde se deben aportar datos de prueba —, se determinaría que Daniel Tadeo aparentemente rebasó dos kilómetros el nivel de rapidez permitido.

“La defensa de Gabriela “N” dice que auxilió a Daniel pero ¿Cómo se auxilia a un muerto? Desde el inicio los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía de Investigación favorecieron su caso para que ella no pisara el Ministerio Público es por eso que llevo seis carpetas abiertas por el caso, con asuntos internos, servidores públicos órgano interno, Derechos Humanos, para que esclarezcan este hecho y se conozca si es omisión o corrupción”, dijo Vanessa.

Hacia el afán de la Fiscalía de establecer responsabilidad compartida, en la carpeta de investigación, el Ministerio Público se limitó a señalar el hecho como ‘deber de cuidado’, es decir, la obligación de actuar con prudencia y previsión para evitar poner en peligro a personas o bienes y que comúnmente se utiliza para accidentes menores de tránsito, pero nunca se le acusa a Gabriela “N” de impactar a un motociclista de frente en una vialidad en sentido prohibido para ella.

En la carpeta de investigación tampoco se señala que en el video grabado por una cámara privada, la distancia en la que viajaban los vehículos, le impedía a Daniel Tadeo tener capacidad de reacción para esquivar la camioneta de la imputada.

“En los peritajes que ellos muestran, los peritos no saben hacer cuentas, solamente utilizan la fórmula normal, que es velocidad sobre tiempo y el análisis privado que nosotros mandamos a hacer está mucho más completo, ya que determina la velocidad, fuerza, si se veía o no. La Fiscalía me dijo que todavía no lo ingresara hasta que llegara el último peritaje del supervisor, me dijeron que sería diferente, que pondrían las líneas, los acotamientos, a qué hora fue el accidente”.

“Me hicieron perder casi dos meses, el pasado miércoles me lo entregaron y no dice nada, nada más me hicieron perder el tiempo. Creo que el perito va de noche porque dice que la visibilidad era nula y el alumbrado público era malo ¿Qué tiene que ver eso? Si el accidente fue a las 15:25”.

La hermana de Daniel también acusa que Gabriela “N” mantuvo un exceso de aceleración de más del 44 por ciento, detalles que fortalecerían la imputación que tampoco se plasmaron en la carpeta de investigación.

Ante las aparentes deficiencias de la Fiscalía, la familia de Daniel Tadeo realizó un bloqueo el pasado cuatro de febrero al exterior de la institución durante más de 15 horas continuas, a lo que las autoridades únicamente le respondieron que ingresaran un escrito para que interviniera la Fiscalía General de la República (FGR) al caso, dado que en la Fiscalía capitalina se agotaron todos los recursos de investigación.

El día del bloqueo, Vanessa y su familia evidenciaron que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía de Investigación (PDI) los obligaron a retirarse, además de que les quitaron las herramientas que utilizaron para no permitir el paso vehicular.

Vanessa narra que minutos después del homicidio, Adriana “N” fue trasladada al Hospital Español, donde estuvo resguardada 48 horas, clínica que emitía informes de fractura craneoencefálica, esguince cervical y se mantuvo anestesiada por el procedimiento. Sin embargo, el análisis médico solamente la diagnosticó con un esguince de segundo grado en el cuello y se le administró diazepam, para contrarrestar el dolor muscular.

Durante las primeras 48 horas, a partir de que ocurrió el accidente, el Ministerio Público de Álvaro Obregón solicitó al de la alcaldía Miguel Hidalgo (donde se encuentra en hospital) que acuda a realizar el examen médico, sin embargo, argumentaron que el padre del a imputada se negó, aun cuando es mayor de edad.

En tanto, el MP de Álvaro Obregón solicitó una audiencia inicial con detenido para el siete de diciembre, a pesar de que Adriana “N” no estaba detenida. “El juez le dijo al Ministerio Público que tenía que haber solicitado al hospital un diagnóstico de que la mujer no podía salir, además de que se realice vía virtual para que se le lean sus derechos. No se llevó a cabo el asunto porque no estaba la joven, entonces se cerró la sesión y el juez le solicitó al MP que regresara la carpeta al lugar de origen, la trabaje y aporte los elementos necesarios”.