Movimiento Ciudadano apoya regulación de plataformas de hospedaje en CDMX

Regulación de plataformas digitales continuará

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de la Ciudad de México dio a conocer que es importante que las plataformas de alojamiento se regulen pese a quejas, amparos o alta demanda de hospedaje.

Luisa Ledesma, vicecoordinadora de la bancada y presidenta de la Comisión de Turismo, detalló que se están escuchando a todas las partes, que se tienen que analizar los beneficios y las consecuencias que puede tener la regulación y precisó que “aún no hay una postura como tal, no se sabe si se va a modificar o no dicha regulación”. La diputada adelantó que el acuerdo sobre el tope a las rentas debe de incluirse en el Programa General de Ordenamiento Territorial.

Royfid Torres, coordinador de MC, recordó que la exjefa de Gobierno, hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue quien promovió el hospedaje a través de plataformas digitales al firmar un convenio con Airbnb con el fin de posicionar a la capital como un destino atractivo para nómadas digitales. Lo anterior en octubre de 2022 sin restricciones o análisis previo.

“En otras partes del mundo esto genera una discusión enorme del mercado inmobiliario. Lo que nosotros propusimos es empezar la discusión para encontrar una regulación para este tipo de hospedajes, que no se resuelve sólo con el tema del impuesto”.

En 2024 el Congreso capitalino aprobó la Ley de Turismo, que regula a las plataformas de hospedaje digitales como Airbnb, dicha reforma establece que los inmuebles no podrán alquilarse por más del 50 % de las noches del año, es decir sólo pueden ser rentadas 180 días de 365. El objetivo es regular el hospedaje turístico y mitigar la competencia desleal con el sector hotelero tradicional.

Recientemente Airbnb presentó un amparo en contra de la ley, en el que especificó que la regulación fue aprobada sin tomar en cuenta la postura de todos los involucrados y las afectaciones que tendrían los anfitriones y sus familias.